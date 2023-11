Jack Miller (KTM/6e) : Bastianini a senti du sang dans l'eau

A mi-parcours de la course de sprint en Malaisie, Jack Miller a dû laisser passer Brad Binder et Enea Bastianini et a chuté de la quatrième à la sixième place. Malgré tout, le pilote Red Bull-KTM était satisfait de son samedi à Sepang.

"La moto s'est bien comportée tout au long du week-end", résumait Jack Miller. "Il nous a manqué un petit quelque chose en qualifications, c'est pourquoi nous n'avons pu nous classer que dixième sur la grille de départ. Je n'ai tout simplement pas réussi à réaliser un tour optimal avec le premier pneu et des drapeaux jaunes ont été agités lors de ma tentative suivante avec le deuxième pneu. Mais je n'étais pas trop déçu parce que nous étions quand même mieux placés qu'après d'autres qualifications récentes".

Dans l'ensemble, l'Australien avait réussi à imposer un rythme décent, ce qui devait également se vérifier lors de la course de sprint. Miller a défendu sa quatrième place pendant quatre tours avant de s'incliner devant son coéquipier Brad Binder et, un autre tour plus tard, devant le pilote d'usine Ducati Enea Bastianini. "Il y a quelques domaines sur lesquels nous devons travailler pour la course principale de dimanche. A la sortie du virage 2, je perds du temps en accélérant avant le prochain changement de direction. Là, et à quelques autres endroits", a-t-il expliqué.

Par exemple, sa roue avant a fait du surplace dans la chicane entre les virages 5 et 6, ce qui a rendu Miller un peu nerveux à la mi-course. "J'ai eu un moment assez violent sur le flanc extérieur du pneu. Un tour plus tard, j'étais un peu tendu et Enea Bastianini a dû sentir du sang dans l'eau, car c'est là qu'il a attaqué", a expliqué Miller en expliquant pourquoi l'Italien, d'abord distancé puis rattrapé, lui avait échappé au sixième tour.

Un tour plus tôt, Brad Binder était déjà passé. "Brad avait quelques flèches de plus dans son carquois que moi, certainement dans le virage 2, mais aussi dans les virages 5 et 6, où il a été très rapide tout le week-end", constatait Miller.

Miller ne partage pas l'avis de Binder selon lequel les pilotes Ducati sont incroyablement forts sur les freins. "A quelques reprises, j'ai pris leurs points de référence au lieu des miens au freinage et je n'ai pas eu l'impression qu'ils étaient incroyablement forts sur les freins. Et il manque simplement un peu de vitesse de pointe en ligne droite par rapport aux Ducati, donc nous ne sommes pas dans la position idéale pour attaquer au freinage", a-t-il analysé.

Pour la course principale, Miller voit un potentiel d'amélioration. "Les pneus ont bien tenu, il sera intéressant de voir si cela se confirme dimanche sur la double distance. Pour nous, la règle est la suivante : nous devons encore corriger quelques petites choses, en particulier dans les virages mentionnés. Nous serons alors encore plus performants demain" !

Résultats du sprint MotoGP de Sepang/MAL (11 novembre) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 tours en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 34 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 396 points. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 601 points (champion du monde). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 581 points. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.