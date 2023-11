Jack Miller (KTM/6°): Bastianini ha sentito l'odore del sangue nell'acqua

"La moto si è sentita bene per tutto il weekend", ha riassunto Jack Miller. "In qualifica eravamo solo un po' fuori fase, e per questo siamo riusciti a conquistare solo il 10° posto in griglia. Non sono riuscito a fare un giro ottimale con la prima gomma e il tentativo successivo con la seconda ha portato alle bandiere gialle. Ma non ero troppo deluso, perché eravamo comunque in una posizione migliore rispetto ad altre sessioni di qualifica recenti".

Nel complesso, l'australiano è stato in grado di impostare un ritmo decente, che è stato evidente anche nella gara sprint. Miller ha difeso il quarto posto per quattro giri prima di essere battuto dal suo compagno di squadra Brad Binder e, un giro dopo, dal pilota ufficiale Ducati Enea Bastianini. "Ci sono alcune aree su cui dobbiamo lavorare per la gara principale di domenica. All'uscita della curva 2 perdo tempo quando accelero prima del successivo cambio di direzione. Lì, e in alcuni altri punti", ha spiegato.

Ad esempio, la sua ruota anteriore ha timbrato nella chicane tra le curve 5 e 6, cosa che ha reso Miller un po' nervoso a metà gara. "Ho avuto un brutto momento sul fianco più esterno del pneumatico. Un giro dopo stavo guidando un po' teso in quel punto ed Enea Bastianini deve aver sentito l'odore del sangue nell'acqua, perché è proprio lì che ha attaccato", ha detto Miller, spiegando perché l'italiano, che inizialmente era rimasto indietro ma poi aveva recuperato, gli è sfuggito al sesto giro.

Un giro prima, Brad Binder lo aveva già superato. "Brad aveva qualche freccia in più nella sua faretra rispetto a me, sicuramente alla curva 2, ma anche alle curve 5 e 6, dove è stato molto veloce per tutto il weekend", ha detto Miller.

Tuttavia, Miller non ha condiviso l'osservazione di Binder secondo cui i piloti Ducati erano incredibilmente forti in frenata. "Alcune volte ho scelto i loro punti di riferimento in frenata invece dei miei, e non ho avuto la sensazione che fossero eccessivamente forti in frenata. Inoltre, rispetto alla Ducati, manca un po' di velocità massima in rettilineo, quindi non siamo nella posizione ideale per attaccare in frenata", ha analizzato.

Miller vede un potenziale di miglioramento per la gara principale. "Le gomme hanno retto bene, sarà interessante vedere se questo si confermerà sulla doppia distanza di domenica. Per quanto ci riguarda, abbiamo ancora alcune piccole cose da sistemare, soprattutto nelle curve citate. Allora saremo ancora più bravi domani!".

Risultati MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembre):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 34 gare su 39:

1° Bagnaia, 396 punti. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Oliveira 76. 16. Augusto Márquez 81. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 601 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 581 punti. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.