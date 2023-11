Jack Miller (KTM/6º): Bastianini sentiu o cheiro a sangue na água

A meio da corrida de sprint na Malásia, Jack Miller teve de deixar passar Brad Binder e Enea Bastianini e caiu do 4º para o 6º lugar. No entanto, o piloto da Red Bull KTM ficou satisfeito com o sábado em Sepang.

por Friedemann Kirn - Automatic translation from German

"A moto esteve bem durante todo o fim de semana", resumiu Jack Miller. "Na qualificação estivemos um pouco mal, razão pela qual só conseguimos o 10º lugar na grelha. Não consegui fazer uma volta óptima com o primeiro pneu e a tentativa seguinte com o segundo pneu deu origem a bandeiras amarelas. Mas não fiquei muito desiludido, porque ainda estávamos numa posição melhor do que noutras sessões de qualificação recentes."

Em suma, o australiano conseguiu estabelecer um ritmo decente, o que também foi evidente na corrida de sprint. Miller defendeu o quarto lugar durante quatro voltas antes de ser ultrapassado pelo seu companheiro de equipa Brad Binder e, uma volta depois, pelo piloto de fábrica da Ducati, Enea Bastianini. "Há algumas áreas em que temos de trabalhar para a corrida principal de domingo. Na saída da curva 2 perco tempo quando acelero antes da próxima mudança de direção. Aí, e em alguns outros sítios", explicou.

Por exemplo, a sua roda dianteira ficou estampada na chicane entre as curvas 5 e 6, o que deixou Miller um pouco nervoso a meio da corrida. "Tive um momento muito mau no flanco do pneu mais exterior. Uma volta depois estava a andar um pouco tenso e Enea Bastianini deve ter sentido o cheiro a sangue na água - porque foi exatamente aí que ele atacou," disse Miller, explicando porque é que o italiano, que inicialmente tinha ficado para trás mas depois recuperou o atraso, se afastou dele na sexta volta.

Uma volta antes, Brad Binder já o tinha ultrapassado. "O Brad tinha mais algumas flechas na aljava do que eu, definitivamente na Curva 2, mas também nas Curvas 5 e 6, onde ele tem sido muito rápido durante todo o fim de semana", disse Miller.

No entanto, Miller não partilhou a observação de Binder de que os pilotos da Ducati eram incrivelmente fortes nos travões. "Algumas vezes escolhi os pontos de referência deles na travagem, em vez dos meus, e não tive a sensação de que eles fossem extremamente fortes na travagem. E falta-lhes um pouco de velocidade máxima nas rectas em comparação com a Ducati, por isso não estamos na posição ideal para atacar na travagem", analisou.

Miller vê potencial de melhoria para a corrida principal. "Os pneus aguentaram bem, vai ser interessante ver se isto se confirma na dupla distância de domingo. Para nós, ainda temos algumas pequenas coisas para resolver, especialmente nas curvas mencionadas. Então, amanhã estaremos ainda melhor!"

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembro):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 voltas em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 seg

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 34 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 396 pontos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 601 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 581 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.