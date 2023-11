Espargaró: "Es una locura cómo lo hace Ducati

El fin de semana de Sepang ha sido hasta ahora para olvidar para Aleix Espargaró. El español se cayó un total de cuatro veces en las dos sesiones de entrenamientos del viernes, y el 13º puesto en la parrilla tampoco cumplió sus expectativas: le faltaron 0,158 segundos para entrar en la segunda clasificación.

En la carrera sprint del sábado por la tarde sólo pudo remontar un puesto, Aleix terminó duodécimo y a casi 10 segundos del ganador Alex Márquez (Gresini Ducati). Su compañero de equipo Maverick Viñales no fue mucho mejor, en décima posición.

"El viernes perdimos mucho tiempo poniendo a punto la moto, me caí cuatro veces con la horquilla con montantes más largos", dijo el piloto de 34 años. "El sábado por la mañana volvimos a la horquilla estándar y fui bastante rápido. He marcado la vuelta más rápida con la Aprilia aquí en Malasia, pero no ha sido suficiente para entrar en la Q2. Es muy difícil desde la 13ª posición de la parrilla. Tampoco tenemos velocidad. Nos falta aceleración y también tropezamos con los frenos. Todos los pilotos de Aprilia tienen los mismos problemas, es difícil. La forma en que frena la Ducati es increíble. Miramos los datos, es una locura cómo pueden frenar. Nosotros llevamos discos de freno más grandes que ellos y sobrecargamos el neumático delantero. No sé si la aerodinámica les ayuda".

Para el quinto clasificado del Mundial, es difícil juzgar si el ritmo de desarrollo en Aprilia se ha ralentizado o si la competición ha mejorado.

"Aquí he sido más rápido que nunca", reflexionó Aleix. "1:58.0 min es un tiempo muy rápido después del desastre del viernes. En última instancia, es bastante simple: si los demás mejoran y nosotros no, entonces tenemos que encontrar soluciones para ser más competitivos. El quinto puesto en el campeonato es un buen resultado, pero aspiramos a más, algo que de momento está muy lejos".

Aprilia está equipando a sus dos pilotos de fábrica, Aleix Espargaró y Maverick Viñales, con material de última generación, mientras que el equipo cliente RNF viaja con material del año pasado. Esto no contribuye a un progreso más rápido.

"Siempre he dicho que Raúl Fernández y Oliveira deberían tener material idéntico", subraya Espargaró, "pero no es fácil, es el primer año para Aprilia con cuatro motos. Es mi trabajo desarrollar la moto y el de Aprilia darme una moto fuerte. No puedes poner eso en el equipo satélite, no es posible".

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 noviembre):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 vueltas en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 34 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 396 puntos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 601 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 581 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.