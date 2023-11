Espargaró, l'as d'Aprilia : "C'est fou ce que fait Ducati

Le week-end de Sepang est pour l'instant à oublier pour Aleix Espargaró. L'Espagnol a chuté quatre fois lors des deux séances d'entraînement du vendredi et sa 13e place sur la grille de départ ne correspond pas non plus à ses attentes - il lui a manqué 0,158 seconde pour accéder à la qualification 2.

Lors de la course de sprint du samedi après-midi, il n'a pu gagner qu'une place, Aleix terminant douzième, à près de 10 secondes du vainqueur Alex Márquez (Gresini Ducati). Son coéquipier Maverick Viñales n'a pas fait beaucoup mieux en se classant dixième.

"Vendredi, nous avons perdu beaucoup de temps à régler la moto, avec la fourche aux tubes de support plus longs, j'ai chuté quatre fois", a décrit le pilote de 34 ans. "Samedi matin, nous sommes revenus à la fourche standard et j'étais plutôt rapide. J'ai réalisé le tour le plus rapide jusqu'à présent avec l'Aprilia ici en Malaisie, mais ce n'était pas suffisant pour entrer en Q2. C'est très difficile de partir en 13e position. Nous n'avons pas non plus la vitesse. Nous manquons d'accélération et nous trébuchons aussi sur les freins. Tous les pilotes Aprilia ont les mêmes problèmes, c'est difficile. La façon dont les Ducati freinent est incroyable. Nous avons regardé les données, c'est fou comment ils peuvent freiner. Nous roulons avec des disques de frein plus grands qu'eux et nous surutilisons le pneu avant. Je ne sais pas si l'aérodynamique les aide".

Pour le cinquième du championnat du monde, il est difficile de savoir si la vitesse de développement d'Aprilia a ralenti ou si la concurrence s'est améliorée.

"J'ai été plus rapide que jamais ici", rumine Aleix. "1:58,0 min est un temps au tour très rapide après le désastre de vendredi. Finalement, c'est très simple : si les autres s'améliorent et pas nous, nous devons trouver des solutions pour être plus compétitifs. La cinquième place au championnat est un bon résultat, mais nous visons plus, ce qui est loin d'être le cas actuellement".

Aprilia équipe ses deux pilotes d'usine, Aleix Espargaró et Maverick Viñales, avec le matériel le plus récent, tandis que l'équipe cliente RNF roule avec celui de l'année dernière. Cela ne contribue pas à des progrès plus rapides.

"J'ai toujours dit que Raúl Fernández et Oliveira devraient avoir un matériel identique", a souligné Espargaró, "mais ce n'est pas facile, c'est la première année pour Aprilia avec quatre motos. C'est mon travail de développer la moto et celui d'Aprilia de me donner une moto forte. Il ne faut pas faire porter le chapeau à l'équipe satellite, ce n'est pas possible".

Résultats du sprint MotoGP de Sepang/MAL (11 novembre) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 tours en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 34 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 396 points. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 601 points (champion du monde). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 581 points. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.