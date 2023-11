L'asso dell'Aprilia Espargaró: pazzesco come fa la Ducati

Dopo le quattro cadute (!) di venerdì, Aleix Espargaró si è qualificato solo 13° sulla griglia di partenza a Sepang ed è arrivato dodicesimo nella volata della MotoGP. Aprilia è in una posizione perdente in Malesia.

Il weekend di Sepang è stato finora da dimenticare per Aleix Espargaró. Lo spagnolo è caduto un totale di quattro volte nelle due sessioni di prove del venerdì, e anche il 13° posto sulla griglia non ha soddisfatto le sue aspettative - era a 0,158 secondi dal passo per entrare in qualifica 2.

Nella gara sprint di sabato pomeriggio è riuscito a recuperare solo una posizione, Aleix ha chiuso al dodicesimo posto e a quasi 10 secondi dal vincitore Alex Márquez (Gresini Ducati). Il compagno di squadra Maverick Viñales non ha fatto molto meglio, piazzandosi al decimo posto.

"Venerdì abbiamo perso molto tempo per la messa a punto della moto, sono caduto quattro volte con la forcella con gli steli più lunghi", ha detto il 34enne. "Sabato mattina siamo tornati alla forcella standard e sono stato abbastanza veloce. Ho fatto il giro più veloce finora con l'Aprilia qui in Malesia, ma non è stato sufficiente per entrare in Q2. È molto difficile partire dal 13° posto in griglia. Non abbiamo nemmeno la velocità. Ci manca l'accelerazione e siamo in difficoltà anche in frenata. Tutti i piloti Aprilia hanno gli stessi problemi, è difficile. Il modo in cui la Ducati frena è incredibile. Abbiamo guardato i dati, è pazzesco come riescano a frenare. Noi abbiamo dischi freno più grandi dei loro e sovraccarichiamo lo pneumatico anteriore. Non so se l'aerodinamica li aiuti".

Per il quinto pilota del Campionato del Mondo è difficile valutare se il ritmo di sviluppo dell'Aprilia sia rallentato o se la concorrenza sia migliorata.

"Qui sono stato più veloce che mai", ha commentato Aleix. "1:58.0 min è un tempo molto veloce dopo il disastro di venerdì. In definitiva, è abbastanza semplice: se gli altri migliorano e noi no, allora dobbiamo trovare delle soluzioni per diventare più competitivi. Il quinto posto in campionato è un buon risultato, ma puntiamo a qualcosa di più, che al momento è molto lontano".

Aprilia sta equipaggiando i suoi due piloti ufficiali Aleix Espargaró e Maverick Viñales con il materiale più recente, mentre il team clienti RNF viaggia con il materiale dell'anno scorso. Questo non contribuisce ad accelerare i progressi.

"Ho sempre detto che Raúl Fernández e Oliveira dovrebbero avere materiale identico", ha sottolineato Espargaró, "ma non è facile, è il primo anno per Aprilia con quattro moto. Il mio compito è sviluppare la moto e quello di Aprilia è darmi una moto forte. Non si può affidare tutto questo al team satellite, non è possibile".

Risultati MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembre):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 34 gare su 39:

1° Bagnaia, 396 punti. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Oliveira 76. 16. Augusto Márquez 81. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 601 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 581 punti. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.