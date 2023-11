Espargaró, craque da Aprilia: É uma loucura o que a Ducati faz

O fim de semana de Sepang tem sido, até ao momento, um fim de semana para esquecer para Aleix Espargaró. O espanhol caiu um total de quatro vezes nas duas sessões de treinos de sexta-feira e o 13º lugar na grelha também não correspondeu às suas expectativas - ficou a 0,158 segundos do ritmo para passar à Qualificação 2.

Na corrida de sprint de sábado à tarde só conseguiu recuperar um lugar, Aleix terminou em décimo segundo e quase 10 segundos atrás do vencedor Alex Márquez (Gresini Ducati). O companheiro de equipa Maverick Viñales não foi muito melhor, terminando em décimo lugar.

"Na sexta-feira perdemos muito tempo a preparar a moto, caí quatro vezes com a forquilha com escoras mais compridas", disse o piloto de 34 anos. "No sábado de manhã voltámos à forquilha normal e fui bastante rápido. Fiz a volta mais rápida até agora com a Aprilia aqui na Malásia, mas não foi suficiente para passar à Q2. É muito difícil partir de 13º na grelha. Também não temos a velocidade necessária. Falta-nos aceleração e também tropeçamos nos travões. Todos os pilotos da Aprilia têm os mesmos problemas, é difícil. A forma como a Ducati trava é inacreditável. Vimos os dados, é uma loucura como conseguem travar. Nós andamos com discos de travão maiores do que eles e sobrecarregamos o pneu da frente. Não sei se a aerodinâmica os ajuda".

Para o quinto classificado do Campeonato do Mundo, é difícil avaliar se o ritmo de desenvolvimento da Aprilia abrandou ou se a competição melhorou.

"Eu estava mais rápido do que nunca aqui", pensou Aleix. "1:58.0 min é um tempo de volta muito rápido depois do desastre de sexta-feira. Em última análise, é muito simples: se os outros melhoram e nós não, então temos de encontrar soluções para nos tornarmos mais competitivos. O quinto lugar no campeonato é um bom resultado, mas estamos a lutar por mais - o que está muito longe de acontecer neste momento."

A Aprilia está a equipar os seus dois pilotos de fábrica, Aleix Espargaró e Maverick Viñales, com o material mais recente, enquanto a equipa cliente RNF está a viajar com o equipamento do ano passado. Isto não contribui para um progresso mais rápido.

"Sempre disse que o Raúl Fernández e o Oliveira deviam ter material idêntico", sublinhou Espargaró, "mas não é fácil, é o primeiro ano da Aprilia com quatro motos. O meu trabalho é desenvolver a moto e o trabalho da Aprilia é dar-me uma moto forte. Não se pode colocar isso na equipa satélite, não é possível."

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembro):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 voltas em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 34 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 396 pontos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 601 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 581 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.