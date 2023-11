Pecco Bagnaia (3º): No era la fiambrera

Todo parecía ir según lo previsto para Francesco "Pecco" Bagnaia: Por primera vez desde el GP de Catalunya, el vigente campeón se aseguró de nuevo la pole position el sábado por la mañana en Sepang. El piloto oficial de Ducati se colocó en cabeza al inicio del sprint de 10 vueltas, mientras que su gran rival en el Campeonato del Mundo, Jorge Martín, retrocedió inicialmente hasta la cuarta plaza.

Sin embargo, poco después del ecuador del Tissot Sprint, tanto Alex Márquez como Martín han sorprendido a Bagnaia, que rápidamente ha perdido contacto y ha tenido que conformarse con la tercera plaza, ensombrecido por su compañero de equipo en el Lenovo, Enea Bastianini. Su ventaja se redujo así a once puntos.

Sin embargo, Pecco aún tuvo ganas de bromear en su posterior rueda de prensa. "Pueden hacerme una pregunta sobre la carrera, pero entonces hablaría más de la clasificación. Eso me ha gustado más", dijo con una sonrisa. "La clasificación fue fantástica. Había echado de menos esa sensación en una vuelta, cuando puedes ir al límite y sentir la velocidad curva tras curva, es una sensación increíble. Me encanta hacer una sesión de clasificación". Volver a la pole position por primera vez desde Barcelona ha sido un alivio. Estoy muy contento por ello".

Naturalmente, el italiano de 26 años estaba menos satisfecho con cómo había ido el sprint. "No estoy contento, pero fue similar a la carrera de Mugello. Percibí que Alex tenía muy buen ritmo, pero el mío también era fuerte. En la vuelta en la que se ha acercado un poco, he intentado apretar un poco para recuperar las tres décimas de ventaja. Sin embargo, a partir de esa vuelta -creo que era la quinta- empecé a tener muchos problemas con el tren delantero. Me resultaba muy difícil frenar la moto. Tenía problemas con el bloqueo delantero y movimientos violentos. No creo que fuera el único con esa sensación, afectó a más de un piloto, incluido Enea. Fue bastante extraño y también inesperado. Porque ayer y hoy he dado muchas vueltas con el neumático delantero".

Los problemas no sólo se produjeron en cuanto Bagnaia se quedó rezagado respecto a sus rivales. "La presión de mis neumáticos ya era más alta antes de rodar detrás de nadie. En un sprint no queremos correr riesgos con la presión de los neumáticos. Es cierto que la presión era bastante alta, pero no tanto como para atribuirle todos los problemas. No creo que mis problemas tuvieran nada que ver con la presión de los neumáticos, tal vez las temperaturas, pero no lo sé", reflexionó. "Pero fue una sensación extraña".

Mientras tanto, un trapo blanco también se había enganchado en su alerón delantero derecho. "Una fiambrera, sí", explicó Pecco, sonriendo y asegurándose de que no se había incluido ninguna hamburguesa. No sirvió de nada, pero no sospecha que el curioso incidente vaya a tener un impacto significativo en el manejo de su GP23. "Ocurrió más o menos en la misma vuelta en la que tuve problemas. Pero no creo que haya tenido nada que ver. Sin embargo, no lo sabemos y tampoco podemos entenderlo".

Más evidente fue que Enea Bastianini se cuidó de no atacar a su compañero de equipo. "Hizo un muy buen trabajo, pero luego se metió en problemas. Se ha quedado atrás y luego me ha vuelto a alcanzar, y en la última vuelta he intentado cerrarle todas las puertas", dijo Bagnaia, resumiendo la actuación de la "Bestia". "Por supuesto, prefirió no arriesgar para adelantarme. Porque creo que era más rápido que yo. Pero para adelantarme, habría tenido que correr el riesgo de estrellarse o de arruinar un resultado. Definitivamente era mejor hacer lo que él hizo".

Alex Márquez, que según sus propias declaraciones tenía una misión y ganó un sprint por segunda vez esta temporada, fue menos considerado. ¿Preocupa el compañero de marca de Gresini al líder del mundial de cara a la carrera a 20 vueltas del domingo y a una posible interferencia en la lucha por el título entre Bagnaia y Martin?

"Alex es más rápido que nosotros dos en este momento", dijo el piloto oficial de Ducati Lenovo cuando se le preguntó al respecto. "Tiene un ritmo bastante constante, es muy bueno con los frenos y está haciendo un trabajo realmente bueno. No tiene nada que perder y hoy ha demostrado que es rápido. Veremos qué pasa mañana en la carrera. Creo que tenemos una buena oportunidad porque nuestro ritmo no es el que hemos demostrado. Ha ocurrido algo que no me ha ayudado a entender la situación. Pero creo que mi ritmo podría ser como el suyo. Aún así podría haber ganado, pero creo que yo podría haber estado más cerca de él".

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 noviembre):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 vueltas en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 34 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 396 puntos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 601 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 581 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.