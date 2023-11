Pecco Bagnaia (3e) : Ce n'était pas la boîte à lunch

Pecco Bagnaia s'interrogeait samedi à Sepang, après avoir décroché la pole, sur la cause de son effondrement au sprint. Il ne voulait pas mettre en cause la pression des pneus et le changement d'apparence de sa Ducati entre-temps.

En fait, tout semblait se dérouler comme prévu pour Francesco "Pecco" Bagnaia : Pour la première fois depuis le GP de Catalogne, le champion en titre s'est assuré la pole position samedi matin à Sepang. Au départ du sprint de 10 tours, le pilote officiel Ducati a ensuite pris la tête de la course, tandis que son grand rival au championnat du monde, Jorge Martin, a même été relégué à la quatrième place dans un premier temps.

Peu après la mi-temps du sprint Tissot, Alex Márquez et Martin ont pris Bagnaia de vitesse, qui a rapidement perdu le contact et a dû se contenter de la troisième place, sous l'ombre de son coéquipier Lenovo Enea Bastianini. Son avance s'est ainsi réduite à onze points.

Pourtant, Pecco avait encore envie de plaisanter lors du tour de presse qui a suivi. "Vous pouvez me poser une question sur la course, mais je parlerais plus des qualifications. Je l'ai davantage appréciée", a-t-il lancé avec un sourire. "Les qualifications étaient fantastiques. Cette sensation sur un tour m'avait manqué - quand tu peux pousser à la limite et sentir la vitesse virage après virage, c'est une sensation incroyable. J'adore faire une séance de qualification. Revenir en pole position pour la première fois depuis Barcelone a été un soulagement. Je suis très heureux de cela".

L'Italien de 26 ans était évidemment moins satisfait du déroulement du sprint. "Je ne suis pas content, mais c'était similaire à la course du Mugello. J'ai senti qu'Alex avait vraiment un bon rythme, mais le mien était aussi fort. Dans le tour où il s'est un peu rapproché, j'ai essayé de pousser un peu pour retrouver les trois dixièmes d'avance. Mais à partir de ce tour - c'était le cinquième je crois - j'ai commencé à avoir de grosses difficultés avec l'avant. Il devenait très difficile de freiner la moto. J'ai dû faire face à un 'front locking' et à des mouvements violents. Je pense que je n'étais pas le seul à ressentir cela - cela a affecté plus d'un pilote, y compris Enea. C'était assez étrange et aussi inattendu. Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de tours avec le pneu avant hier et aujourd'hui".

Pourtant, les problèmes ne sont pas apparus dès que Bagnaia a été distancé par ses adversaires. "La pression de mes pneus était déjà plus élevée avant que je ne roule derrière quelqu'un. Dans un sprint, nous ne voulons pas prendre de risques avec la pression des pneus. Il est certain que la pression était assez élevée, mais pas au point de pouvoir attribuer tous les problèmes à cela. Je ne pense pas que mes problèmes soient liés à la pression des pneus - peut-être aux températures, mais je ne sais pas", a-t-il expliqué. "Mais c'était une sensation étrange".

Entre-temps, un lambeau blanc s'était également accroché à son aile avant droite. "Une boîte à lunch, oui", a expliqué Pecco, assurant en souriant qu'aucun hamburger n'avait été livré avec. Cela ne l'a pas aidé, mais il ne pense pas non plus que ce curieux incident ait eu un impact décisif sur le comportement de sa GP23. "C'est arrivé à peu près au même tour que celui où j'ai eu des problèmes. Mais je ne pense pas que cela ait un rapport avec ça. Mais nous ne le savons pas et nous ne pouvons pas le comprendre".

Ce qui est plus évident, c'est qu'Enea Bastianini s'est bien gardé d'attaquer son coéquipier. "Il a fait un très bon travail, mais il a ensuite rencontré des difficultés. Il a reculé puis s'est rattrapé - et dans le dernier tour, j'ai essayé de fermer toutes les portes", résumait Bagnaia à propos de la performance de la "bestia". "Bien sûr, il a certainement préféré ne pas prendre de risque pour me dépasser. Car je pense qu'il était plus rapide que moi. Mais pour me dépasser, il aurait peut-être dû prendre le risque de chuter ou de ruiner un résultat. Il était donc certainement préférable de faire ce qu'il a fait".

Alex Márquez, qui a déclaré être en mission et avoir remporté un sprint pour la deuxième fois de la saison, s'est montré moins prévenant. Le collègue de marque Gresini inquiète-t-il le leader du championnat du monde en vue de la course de 20 tours de dimanche et d'une éventuelle interférence dans la lutte pour le titre entre Bagnaia et Martin ?

"Alex est plus rapide que nous deux en ce moment", a répondu le pilote officiel Ducati-Lenovo à une question à ce sujet. "Il a un rythme assez constant, il est très bon sur les freins et fait vraiment du bon travail. Il n'a rien à perdre et a montré aujourd'hui qu'il était rapide. Nous verrons ce qui se passera demain en course. Je pense que nous avons une bonne chance parce que notre rythme n'est pas celui que nous avons montré. Il s'est passé quelque chose qui ne m'a pas aidé à comprendre la situation. Je pense cependant que mon rythme pourrait être le sien. Il aurait quand même pu gagner, mais je pense que j'aurais pu être plus proche de lui".

Résultats du sprint MotoGP de Sepang/MAL (11 novembre) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 tours en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 34 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 396 points. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 601 points (champion du monde). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 581 points. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.