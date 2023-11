Pecco Bagnaia (3°): Non è stato il cestino del pranzo

Pecco Bagnaia ha riflettuto sabato a Sepang dopo la pole sulla causa del calo in volata. Non ha voluto dare la colpa alla pressione degli pneumatici e all'aspetto cambiato della sua Ducati nel frattempo.

Tutto sembrava andare secondo i piani per Francesco "Pecco" Bagnaia: Per la prima volta dal GP di Catalunya, il campione in carica si è assicurato nuovamente la pole position sabato mattina a Sepang. Il pilota della Ducati ha poi preso il comando all'inizio della volata di 10 giri, mentre il suo grande rivale nel campionato mondiale Jorge Martin è sceso inizialmente al quarto posto.

Poco dopo la metà della Tissot Sprint, però, sia Alex Márquez che Martin hanno colto di sorpresa Bagnaia, che ha perso rapidamente contatto e si è dovuto accontentare del terzo posto, tallonato dal suo compagno di squadra Lenovo Enea Bastianini. Il suo vantaggio si è così ridotto a undici punti.

Ciononostante, Pecco ha avuto voglia di scherzare nella successiva conferenza stampa. "Potete farmi una domanda sulla gara, ma poi parlerei di più delle qualifiche. Mi sono divertito di più", ha detto con un sorriso. "Le qualifiche sono state fantastiche. Mi mancava quella sensazione sul giro: quando puoi spingere al limite e sentire la velocità curva dopo curva, è una sensazione incredibile. Adoro fare le qualifiche". Tornare in pole position per la prima volta dopo Barcellona è stato un sollievo. Sono molto contento".

Il 26enne italiano era naturalmente meno soddisfatto di come è andata la volata. "Non sono contento, ma è stata una gara simile a quella del Mugello. Ho percepito che Alex aveva un ottimo passo, ma anche il mio era forte. Nel giro in cui lui si è avvicinato un po', ho cercato di spingere un po' per recuperare i tre decimi di vantaggio. Tuttavia, da quel giro in poi - era il quinto, credo - ho iniziato ad avere molti problemi con l'anteriore. È diventato molto difficile rallentare la moto. Ho avuto problemi di bloccaggio dell'anteriore e di movimenti violenti. Non credo di essere stato l'unico ad avere questa sensazione: ha colpito più di un pilota, compreso Enea. È stato piuttosto strano e anche inaspettato. Perché in realtà ho fatto molti giri con la gomma anteriore sia ieri che oggi".

I problemi non si sono verificati solo quando Bagnaia è rimasto indietro rispetto agli avversari. "La pressione del mio pneumatico era già più alta prima di arrivare dietro a qualcuno. In una volata non vogliamo correre rischi quando si tratta di pressione degli pneumatici. Sicuramente la pressione era abbastanza alta, ma non così alta da poter attribuire tutti i problemi ad essa. Non credo che i miei problemi abbiano avuto a che fare con la pressione degli pneumatici, forse con le temperature, ma non lo so", ha riflettuto. "Ma è stata una sensazione strana".

Nel frattempo, uno straccio bianco si era impigliato nell'ala anteriore destra. "Un cestino per il pranzo, sì", spiegò Pecco, sorridendo e assicurando che non c'era nessun hamburger. Non è stato d'aiuto, ma non sospetta che il curioso incidente avrà un impatto significativo sulla gestione della sua GP23. "È successo più o meno nello stesso giro in cui ho avuto problemi. Ma non credo che abbia nulla a che fare con questo. Tuttavia, non lo sappiamo e non possiamo nemmeno capirlo".

È stato più ovvio che Enea Bastianini sia stato attento a non attaccare il suo compagno di squadra. "Ha fatto un ottimo lavoro, ma poi è andato in difficoltà. È arretrato e poi ha ripreso - e all'ultimo giro ho cercato di chiudere ogni porta", ha detto Bagnaia, riassumendo la prestazione della "Bestia". "Naturalmente ha preferito non correre rischi per superarmi. Perché credo che fosse più veloce di me. Ma per superarmi avrebbe dovuto correre il rischio di cadere o di rovinare un risultato. È stato sicuramente meglio fare quello che ha fatto lui".

Alex Márquez, che secondo le sue stesse dichiarazioni era in missione e ha vinto una volata per la seconda volta in questa stagione, è stato meno premuroso. Il collega del marchio Gresini sta preoccupando il leader del mondiale in vista della gara di 20 giri di domenica e di una possibile interferenza nella lotta per il titolo tra Bagnaia e Martin?

"Alex è più veloce di entrambi in questo momento", ha detto il pilota della Ducati Lenovo quando gli è stato chiesto di parlarne. "Ha un passo abbastanza costante, è molto bravo in frenata e sta facendo un ottimo lavoro. Non ha nulla da perdere e oggi ha dimostrato di essere veloce. Vedremo cosa succederà domani in gara. Penso che abbiamo buone possibilità, perché il nostro ritmo non è quello che abbiamo dimostrato. È successo qualcosa che non mi ha aiutato a capire la situazione. Ma credo che il mio ritmo potrebbe essere come il suo. Avrebbe potuto vincere lo stesso, ma credo che avrei potuto essere più vicino a lui".

Risultati MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembre):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 34 gare su 39:

1° Bagnaia, 396 punti. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Oliveira 76. 16. Augusto Márquez 81. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 601 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 581 punti. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.