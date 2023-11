Pecco Bagnaia (3º): Não foi a lancheira

Pecco Bagnaia reflectiu no sábado em Sepang, depois da pole, sobre a causa da queda no sprint. Ele não quis culpar a pressão dos pneus e a mudança de visual da sua Ducati entretanto.

Tudo parecia estar a correr de acordo com o plano para Francesco "Pecco" Bagnaia: Pela primeira vez desde o GP da Catalunha, o atual campeão garantiu novamente a pole position na manhã de sábado em Sepang. O piloto da fábrica da Ducati assumiu a liderança no início da corrida de 10 voltas, enquanto o seu grande rival no campeonato do mundo, Jorge Martin, caiu inicialmente para o quarto lugar.

Pouco depois da metade do Tissot Sprint, no entanto, tanto Alex Márquez como Martin apanharam Bagnaia de surpresa, que rapidamente perdeu o contacto e teve de se contentar com o terceiro lugar, seguido pelo seu companheiro de equipa da Lenovo, Enea Bastianini. A sua vantagem na liderança da corrida reduziu-se a onze pontos.

No entanto, na conferência de imprensa que se seguiu, Pecco ainda teve vontade de brincar. "Podem fazer-me uma pergunta sobre a corrida, mas eu falaria mais sobre a qualificação. Gostei mais disso", disse ele com um sorriso. "A qualificação foi fantástica. Tinha sentido falta daquela sensação numa volta - quando se pode ir até ao limite e sentir a velocidade curva após curva, é uma sensação incrível. Adoro fazer uma sessão de qualificação. Regressar à pole position pela primeira vez desde Barcelona foi um alívio. Estou muito contente com isso".

O italiano de 26 anos estava naturalmente menos satisfeito com a forma como decorreu o sprint. "Não estou contente com isso, mas foi semelhante à corrida em Mugello. Senti que o Alex tinha um ritmo muito bom, mas o meu também era forte. Na volta em que ele se aproximou um pouco mais, tentei forçar um pouco para recuperar os três décimos de vantagem. No entanto, a partir dessa volta - penso que foi na volta 5 - comecei a ter muitos problemas com a frente. Tornou-se muito difícil abrandar a moto. Estava a ter problemas com o bloqueio da frente e com movimentos violentos. Penso que não fui o único a ter esta sensação - afectou mais do que um piloto, incluindo o Enea. Foi bastante estranho e também inesperado. Porque, de facto, fiz muitas voltas com o pneu da frente ontem e hoje."

Os problemas não surgiram apenas quando Bagnaia ficou atrás dos seus adversários. "A pressão dos meus pneus já estava mais alta antes de eu estar atrás de alguém. Num sprint não queremos correr riscos no que diz respeito à pressão dos pneus. De certeza que a pressão estava bastante alta, mas não tão alta que se possa atribuir todos os problemas a ela. Acho que os meus problemas não tiveram nada a ver com a pressão dos pneus - talvez com as temperaturas, mas não sei", disse. "Mas foi uma sensação estranha".

Entretanto, um trapo branco também tinha ficado preso na asa dianteira direita. "Uma lancheira, sim", explica Pecco, sorrindo e assegurando-se de que não havia hambúrguer. Não ajudou em nada, mas ele não suspeita que o curioso incidente tenha qualquer impacto significativo na condução da sua GP23. "Aconteceu praticamente na mesma volta em que tive problemas. Mas acho que não teve nada a ver com isso. No entanto, não sabemos e também não podemos entender."

Foi mais óbvio que Enea Bastianini teve o cuidado de não atacar o seu companheiro de equipa. "Ele fez um trabalho muito bom, mas depois teve problemas. Caiu para trás e depois recuperou - e na última volta tentei fechar todas as portas", disse Bagnaia, resumindo o desempenho do "Bestia". "É claro que ele preferiu não correr riscos para me ultrapassar. Porque acho que ele era mais rápido do que eu. Mas para me ultrapassar, talvez tivesse de correr o risco de se despistar ou de estragar um resultado. Foi definitivamente melhor fazer o que ele fez".

Alex Márquez, que de acordo com as suas próprias declarações estava numa missão e venceu um sprint pela segunda vez esta época, foi menos atencioso. Estará o colega da marca Gresini a preocupar o líder do campeonato do mundo, tendo em vista a corrida de 20 voltas de domingo e uma possível interferência na luta pelo título entre Bagnaia e Martin?

"Alex é mais rápido que nós dois no momento", disse o piloto da Ducati Lenovo quando perguntado sobre isso. "Ele tem um ritmo bastante consistente, é muito bom nos travões e está a fazer um trabalho muito bom. Ele não tem nada a perder e mostrou hoje que é rápido. Veremos o que acontece na corrida de amanhã. Penso que temos uma boa hipótese porque o nosso ritmo não é o que temos mostrado. Aconteceu algo que não me ajudou a compreender a situação. Mas acredito que o meu ritmo pode ser igual ao dele. Ele ainda podia ter ganho, mas acho que podia ter estado mais perto dele."

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembro):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 voltas em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 34 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 396 pontos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 601 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 581 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.