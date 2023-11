Enea Bastianini se alineó obedientemente detrás de Bagnaia

Paso a paso, Enea Bastianini está luchando por recuperar su mejor forma, que le valió un puesto en el equipo oficial Ducati como tercero en el Campeonato del Mundo de 2022. Al principio de la temporada, el piloto de 25 años se rompió el omóplato derecho en el sprint de Portimão y posteriormente se perdió la carrera principal y otros cuatro Grandes Premios. En el GP de Cataluña, en Barcelona, a principios de septiembre, se rompió el tobillo interno del pie izquierdo y el segundo hueso metacarpiano del izquierdo. Después se perdió otros tres fines de semana de GP.

En el Circuito Internacional de Sepang, cerca del aeropuerto de Kuala Lumpur, el italiano se clasificó en tercera posición de la parrilla, lo más lejos que ha estado desde Sepang 2022, cuando terminó segundo en la clasificación y en el GP de Malasia.

Bastianini salió de la primera vuelta en cuarta posición y luego cayó hasta la quinta. Después de la mitad de las diez vueltas, estaba de nuevo en cuarta posición y pegado a la rueda trasera de su compañero en Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia. Aunque Enea era obviamente más rápido, actuó de manera respetuosa con el equipo, absteniéndose de cualquier ataque y protegiendo en cambio al campeón del mundo de Brad Binder (Red Bull KTM).

"Un día maravilloso, mucho mejor que el viernes", sonreía Bastianini. "Pensaba que podría entrar en la Q2, no me esperaba la primera fila".

Para el italiano, se trata de demostrar que es uno de los mejores pilotos de MotoGP, ya que el subcampeón del mundo Jorge Martín, del equipo Pramac, reclama su puesto en el equipo oficial. "Comparado conmigo, Jorge está haciendo una temporada muy buena", dice Enea. "Mi temporada es un desastre, pero también tuve un poco de mala suerte desde el principio. Fui competitivo en Portimão, sin la lesión allí mi temporada podría haber sido mucho mejor. Ahora estoy de vuelta y entiendo dónde están los problemas. No me presiono y estoy contento con mi rendimiento. En comparación con las otras carreras, hemos cambiado el freno motor, lo que supone una gran diferencia. Mi principal problema este año siempre ha sido la fase de frenado, ahora también utilizo el freno trasero por primera vez, lo que me ayuda mucho. En carrera, me costó algunas vueltas entender lo que tenía que hacer".

El Campeón del Mundo de Moto2 en 2020 ha añadido: "La batalla con las dos KTM ha sido bonita, adelantar a Binder es muy difícil porque frena muy tarde. Por eso lo he intentado entre las curvas 1 y 2, también he podido adelantar a Miller en un cambio de dirección. Cuando alcancé a Pecco, decidí quedarme detrás de él. Era mejor para mí, mejor para él y también para el equipo. Adelantar también habría sido peligroso porque mi neumático delantero ya estaba en la zona crítica. Y Pecco frena tan tarde como Binder. Habría sido un riesgo innecesario".

Bastianini terminó por detrás de Alex Márquez, Martin y Bagnaia, y el equipo Lenovo le agradecerá no haberle quitado ningún punto al campeón del mundo.

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 de noviembre):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 vueltas en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 34 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 396 puntos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 601 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 581 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.