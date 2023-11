Enea Bastianini s'aligne sagement derrière Bagnaia

Le pilote officiel Ducati Enea Bastianini s'est qualifié pour la première fois de la saison sur la première ligne de la grille de départ à Sepang et a réalisé une belle performance en terminant quatrième du sprint MotoGP. Il n'a pas attaqué son coéquipier Bagnaia.

Pas à pas, Enea Bastianini se bat pour retrouver sa meilleure forme, celle qui lui a permis d'obtenir sa place dans l'équipe d'usine Ducati en tant que troisième du championnat du monde 2022. En début de saison, le pilote de 25 ans s'était fracturé l'omoplate droite lors du sprint de Portimão et avait ensuite manqué la course principale ainsi que quatre autres Grands Prix. Début septembre, lors du GP de Catalogne à Barcelone, il s'est fracturé la malléole interne du pied gauche et le deuxième métacarpe gauche. Il a ensuite manqué trois autres week-ends de GP.

Sur le circuit international de Sepang, près de l'aéroport de Kuala Lumpur, l'Italien s'est qualifié en troisième position sur la grille de départ. Il n'avait pas été aussi loin depuis Sepang 2022 - il avait alors terminé deuxième des qualifications et du GP de Malaisie.

Bastianini est sorti quatrième du premier tour et a même reculé à la cinquième place. A la moitié des dix tours, il était à nouveau quatrième, collé à la roue de son collègue de Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia. Bien qu'apparemment plus rapide, Enea a agi dans le respect de l'équipe, s'abstenant de toute attaque et protégeant plutôt le champion du monde contre Brad Binder (Red Bull KTM).

"Une journée magnifique, bien meilleure que celle de vendredi", souriait Bastianini. "Je me suis dit que je pouvais faire la Q2, je ne m'attendais pas à la première ligne".

Pour l'Italien, il s'agit de montrer qu'il fait partie des meilleurs pilotes de MotoGP, car le deuxième du championnat du monde, Jorge Martin, du team Pramac, revendique sa place dans l'équipe d'usine. "Comparé à moi, Jorge réalise une très bonne saison", sait Enea. "Ma saison est un désastre, mais j'ai aussi été un peu malchanceux dès le début. J'étais compétitif à Portimão, sans la blessure de là-bas, ma saison aurait pu être bien meilleure. Maintenant, je suis de retour et je comprends où sont les problèmes. Je ne me mets pas de pression et je suis heureux de la performance que j'ai réalisée. Par rapport aux autres courses, nous avons changé le frein moteur, ce qui fait une grande différence. Mon principal problème cette année a toujours été la phase de freinage, maintenant j'utilise aussi le frein arrière pour la première fois, cela m'aide beaucoup. En course, il m'a fallu quelques tours pour comprendre ce que je devais faire".

Le champion du monde Moto2 2020 a ajouté : "La lutte avec les deux KTM était belle, dépasser Binder est très difficile parce qu'il freine sacrément tard. J'ai donc essayé entre les virages 1 et 2, j'ai aussi pu dépasser Miller lors d'un changement de direction. Lorsque j'ai rejoint Pecco, j'ai décidé de rester derrière lui. C'était mieux pour moi, mieux pour lui et mieux pour l'équipe. Dépasser aurait aussi été dangereux, car mon pneu avant était déjà dans la zone critique. Et Pecco freine aussi tard que Binder. Cela aurait été un risque inutile".

Bastianini a terminé derrière Alex Marquez, Martin et Bagnaia, l'équipe Lenovo le remerciera de ne pas avoir pris de points au champion du monde.

Résultats du sprint MotoGP de Sepang/MAL (11 novembre) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 tours en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 34 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 396 points. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 601 points (champion du monde). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 581 points. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.