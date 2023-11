Enea Bastianini si è schierato doverosamente dietro Bagnaia

Il pilota Ducati Enea Bastianini si è qualificato in prima fila per la prima volta in questa stagione a Sepang e ha ottenuto un'ottima prestazione con il quarto posto nella volata della MotoGP. Non ha attaccato il compagno di squadra Bagnaia.

Passo dopo passo, Enea Bastianini sta lottando per tornare alla forma migliore, che gli è valsa un posto nel team Ducati factory come terzo nel Campionato del Mondo 2022. All'inizio della stagione, il venticinquenne si è rotto la scapola destra nella volata di Portimão e ha quindi saltato la gara principale e altri quattro Gran Premi. Nel GP di Catalogna a Barcellona, all'inizio di settembre, si è rotto la caviglia interna del piede sinistro e il secondo osso metacarpale del piede sinistro. Ha quindi saltato altri tre fine settimana di GP.

Sul Circuito Internazionale di Sepang, vicino all'aeroporto di Kuala Lumpur, l'italiano si è qualificato al terzo posto sulla griglia di partenza, la posizione più lontana da Sepang 2022, quando si è classificato secondo nelle qualifiche e nel GP della Malesia.

Bastianini è uscito dal primo giro in quarta posizione, per poi scendere in quinta. Dopo la metà dei dieci giri, era di nuovo in quarta posizione e attaccato alla ruota posteriore del suo collega della Ducati Lenovo Pecco Bagnaia. Sebbene Enea fosse ovviamente più veloce, ha agito in modo favorevole alla squadra, astenendosi da qualsiasi attacco e proteggendo invece il campione del mondo da Brad Binder (Red Bull KTM).

"Una giornata meravigliosa, molto meglio di venerdì", ha sorriso Bastianini. "Pensavo di poter entrare in Q2, non mi aspettavo la prima fila".

Per l'italiano si tratta di dimostrare di essere uno dei migliori piloti della MotoGP, dato che il secondo classificato del campionato mondiale Jorge Martin del team Pramac rivendica il suo posto nel team ufficiale. "Rispetto a me, Jorge sta avendo una stagione molto buona", dice Enea. "La mia stagione è un disastro, ma sono stato anche un po' sfortunato fin dall'inizio. A Portimão ero competitivo, senza l'infortunio la mia stagione sarebbe potuta andare molto meglio. Ora sono tornato e ho capito dove sono i problemi. Non mi metto pressione e sono contento della mia prestazione. Rispetto alle altre gare, abbiamo cambiato il freno motore, il che fa una grande differenza. Il mio problema principale quest'anno è sempre stato la fase di frenata, ora sto usando per la prima volta anche il freno posteriore, che mi aiuta molto. In gara mi ci sono voluti alcuni giri per capire cosa dovevo fare".

Il campione del mondo Moto2 2020 ha aggiunto: "La battaglia con le due KTM è stata bella, sorpassare Binder è molto difficile perché frena molto tardi. Per questo ho provato tra le curve 1 e 2, riuscendo anche a superare Miller in un cambio di direzione. Quando poi ho raggiunto Pecco, ho deciso di stargli dietro. Era meglio per me, per lui e anche per la squadra. Il sorpasso sarebbe stato pericoloso perché il mio pneumatico anteriore era già nella zona critica. E Pecco frena con lo stesso ritardo di Binder. Sarebbe stato un rischio inutile".

Bastianini ha concluso alle spalle di Alex Marquez, Martin e Bagnaia, e il team Lenovo lo ringrazierà per non aver sottratto punti al campione del mondo.

Risultati MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembre):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 34 gare su 39:

1° Bagnaia, 396 punti. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Oliveira 76. 16. Augusto Márquez 81. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 601 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 581 punti. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.