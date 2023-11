Enea Bastianini alinhava-se devidamente atrás de Bagnaia

O piloto de fábrica da Ducati, Enea Bastianini, qualificou-se para a primeira linha da grelha pela primeira vez esta época em Sepang e teve um forte desempenho no quarto lugar do sprint de MotoGP. Ele não atacou o companheiro de equipa Bagnaia.

Passo a passo, Enea Bastianini está a lutar para voltar à sua melhor forma, o que lhe valeu um lugar na equipa de fábrica da Ducati como terceiro no Campeonato do Mundo de 2022. No início da época, o piloto de 25 anos partiu a omoplata direita na corrida de sprint em Portimão e, posteriormente, falhou a corrida principal e quatro outros Grandes Prémios. No GP da Catalunha, em Barcelona, no início de setembro, partiu a parte interna do tornozelo do pé esquerdo e o segundo metacarpo do pé esquerdo. Depois, falhou mais três fins-de-semana de GP.

No Circuito Internacional de Sepang, perto do Aeroporto de Kuala Lumpur, o italiano qualificou-se no terceiro lugar da grelha, o mais longe que esteve desde Sepang 2022 - quando terminou em segundo na qualificação e no GP da Malásia.

Bastianini saiu da primeira volta em quarto lugar e depois caiu para quinto. Depois de metade das dez voltas, estava de novo em quarto lugar e colado à roda traseira do seu colega da Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia. Embora Enea fosse obviamente mais rápido, agiu de forma amigável com a equipa, evitando qualquer ataque e protegendo o campeão do mundo de Brad Binder (Red Bull KTM).

"Um dia maravilhoso, muito melhor do que sexta-feira", sorriu Bastianini. "Pensei que podia chegar à Q2, não estava à espera da primeira linha."

Para o italiano, trata-se de mostrar que é um dos melhores pilotos de MotoGP, já que o vice-campeão do mundo Jorge Martin, da equipa Pramac, está a reclamar o seu lugar na equipa de fábrica. "Comparado comigo, o Jorge está a ter uma época muito boa", diz Enea. "A minha época está a ser um desastre, mas também tive um pouco de azar desde o início. Fui competitivo em Portimão e, sem a lesão, a minha época poderia ter sido muito melhor. Agora estou de volta e percebo onde estão os problemas. Não estou a colocar qualquer pressão sobre mim próprio e estou satisfeito com o meu desempenho. Em comparação com as outras corridas, mudámos o travão motor, o que faz uma grande diferença. O meu principal problema este ano foi sempre a fase de travagem, agora também estou a utilizar o travão traseiro pela primeira vez, o que me ajuda muito. Na corrida, demorei algumas voltas a perceber o que tinha de fazer."

O Campeão do Mundo de Moto2 de 2020 acrescentou: "A batalha com as duas KTMs foi boa, ultrapassar o Binder é muito difícil porque ele trava muito tarde. Foi por isso que tentei entre as Curvas 1 e 2, também consegui ultrapassar o Miller numa mudança de direção. Quando apanhei o Pecco, decidi ficar atrás dele. Foi melhor para mim, melhor para ele e também para a equipa. A ultrapassagem também teria sido perigosa porque o meu pneu da frente já estava na zona crítica. E o Pecco trava tão tarde como o Binder. Teria sido um risco desnecessário".

Bastianini terminou atrás de Alex Marquez, Martin e Bagnaia, e a equipa Lenovo vai agradecer-lhe por não ter tirado nenhum ponto ao campeão do mundo.

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembro):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 voltas em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 34 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 396 pontos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 601 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 581 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.