Alex Márquez (1º): "Ahora están comprobando nuestros datos"

Alex Márquez se aseguró el sábado en Sepang su segunda victoria al sprint en MotoGP tras su triunfo del verano en Silverstone. El piloto español de Gresini ha relegado a Jorge Martín y Pecco Bagnaia a la segunda y tercera posición, con el más joven de los Márquez mostrándose especialmente fuerte en las zonas de frenada.

"Sólo cometí un pequeño error cuando adelanté a Pecco en la curva 15", dijo Alex Márquez. "Pero ha sido el recorrido perfecto de la carrera para mí". Sobre la batalla contra Bagnaia y Martin, añadió: "Es difícil, siempre estás al límite. En realidad no hay reservas en las maniobras. Por eso siempre intenté adelantar donde sabía que podía soltar los frenos e irme largo."

El bicampeón del mundo admite y recuerda: "No es fácil. También estuve en esta situación cuando luchaba por el título de Moto2. Es de todo menos agradable cuando llega un extraño y frena extremadamente tarde".

Alex Márquez también ha revelado sus impresiones sobre los contendientes por el Campeonato del Mundo: "Hoy he visto a Martín mucho mejor que a Pecco; Pecco tenía más problemas con la trazada y demás. Pero eso puede cambiar rápidamente. Llevamos todo el año comprobando los datos de Pecco, ahora ellos comprobarán los nuestros. Eso es bueno, pueden ver muchas cosas. Aprendemos todo el año a través de los datos".

Comentando el cuarto puesto en la calificación, AM73 dijo: "Todo el mundo es rápido en una vuelta, todo el mundo está empujando muy fuerte. Tenía buenos tiempos en los sectores, pero entonces Marini se fue al suelo delante de mí. Pero seguía muy tranquilo y P4 no estaba mal, era nuestra mejor posición de salida".

Comentando su estilo de pilotaje más bien descarado, Alex Márquez dijo: "Cuando me siento fuerte y tengo confianza, soy un piloto agresivo, sí, pero en el buen sentido. Si estás medio paso por delante de los demás pilotos, los adelantamientos también funcionan. Si no, ni siquiera te pones en situación en el punto de frenada para planificar una maniobra. Esa ha sido la clave para que hoy me hayan visto agresivo e inteligente al adelantar. Es importante tener siempre fluidez, también la tuvimos en Tailandia. El hecho de que tengamos velocidad es lo más positivo de la carrera. Creo que los chicos darán sin duda nuevos pasos para el domingo".

El español reveló a continuación: "Será una carrera muy larga para todos nosotros. El miércoles estuve un poco enfermo, tuve un poco de fiebre. No tengo tanta energía este fin de semana. Pero quizás sea mejor, entonces pilotaré con cuidado".

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 noviembre):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 vueltas en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 34 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 396 puntos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 601 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 581 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.