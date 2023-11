Alex Márquez (1er) : "Maintenant, ils vérifient nos données".

Alex Márquez, le pilote de Gresini Ducati, a remporté le sprint samedi à Sepang. Il s'est montré impressionnant et même intelligent face aux deux prétendants au championnat du monde MotoGP, Pecco Bagnaia et Jorge Martin.

Alex Márquez a remporté samedi à Sepang sa deuxième victoire en sprint en MotoGP après le triomphe de Silverstone cet été. Le pilote espagnol de Gresini a ainsi relégué Jorge Martin et Pecco Bagnaia aux deuxième et troisième rangs, le cadet Márquez se montrant particulièrement fort dans les zones de freinage.

"J'ai juste fait une petite erreur en doublant Pecco au virage 15", a déclaré Alex Márquez. "Mais c'était le déroulement parfait de la course pour moi". Concernant la lutte contre Bagnaia et Martin, il a ajouté : "C'est difficile, on est toujours à la limite. Il n'y a en fait aucune réserve dans les manœuvres. J'ai donc toujours essayé de dépasser là où je savais que je pouvais éventuellement lâcher le frein et aller loin".

Le double champion du monde avoue et se souvient : "Ce n'est pas facile. J'étais aussi dans cette situation lorsque je me battais pour le titre Moto2. C'est alors tout sauf sympa quand un outsider arrive et freine extrêmement tard".

Alex Márquez a également donné ses impressions sur les candidats au championnat du monde : "J'ai vu Martin beaucoup mieux que Pecco aujourd'hui - Pecco avait plus de problèmes avec la ligne et ainsi de suite. Mais cela peut changer rapidement. Nous vérifions les données de Pecco toute l'année - maintenant, ils vont vérifier les nôtres. C'est une bonne chose, ils peuvent y voir beaucoup de choses. Nous apprenons toute l'année grâce aux données".

A propos de sa quatrième place en qualifications, AM73 a déclaré : "Tout le monde est rapide sur un tour, tout le monde met une pression énorme. J'ai eu de bons temps sectoriels, mais ensuite Marini s'est retrouvé au sol devant moi. J'étais quand même très calme et la P4 n'était pas mal, c'était notre meilleure position de départ".

Concernant son style de conduite plutôt réputé pour être agressif, Alex Márquez a déclaré : "Quand je me sens fort et en confiance, je suis un pilote agressif - oui, mais dans le bon sens. Si vous avez un demi-pas d'avance sur les autres pilotes, alors les dépassements fonctionnent. Sinon, au point de freinage, on ne se met même pas en situation de planifier une manœuvre. C'est la clé qui m'a permis d'être agressif et intelligent lors des dépassements aujourd'hui. Il est important d'avoir toujours le flow - nous l'avions aussi en Thaïlande. Le fait que nous ayons la vitesse est la chose la plus positive de la course. Je pense que les gars vont certainement faire de nouveaux pas pour dimanche".

L'Espagnol a ensuite révélé : "Ce sera une très longue course pour nous tous. J'ai été un peu malade mercredi, j'avais un peu de fièvre. Je n'ai pas beaucoup d'énergie ce week-end. Mais c'est peut-être mieux comme ça, je roule en douceur".

Résultats du sprint MotoGP de Sepang/MAL (11 novembre) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 tours en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 34 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 396 points. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 601 points (champion du monde). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 581 points. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.