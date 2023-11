Alex Márquez (1°): "Ora stanno controllando i nostri dati".

Alex Márquez ha ottenuto sabato a Sepang la sua seconda vittoria in volata nella MotoGP dopo il trionfo a Silverstone in estate. Il pilota spagnolo di Gresini ha relegato Jorge Martin e Pecco Bagnaia al secondo e terzo posto, con il più giovane Márquez che si è dimostrato particolarmente forte nelle zone di frenata.

"Ho fatto solo un piccolo errore quando ho superato Pecco alla curva 15", ha detto Alex Márquez. "Ma è stato l'andamento perfetto della gara per me". Sulla battaglia contro Bagnaia e Martin, ha aggiunto: "È difficile, sei sempre al limite. In realtà non c'è riserva nelle manovre. Per questo ho sempre cercato di sorpassare dove sapevo di poter mollare i freni e andare largo".

Il due volte campione del mondo ammette e ricorda: "Non è facile. Mi sono trovato in questa situazione anche quando lottavo per il titolo della Moto2. È tutt'altro che piacevole quando arriva un outsider e frena con estremo ritardo".

Anche Alex Márquez ha rivelato le sue impressioni sui contendenti al Mondiale: "Oggi ho visto Martin molto meglio di Pecco - Pecco aveva più problemi con la linea e così via. Ma la situazione può cambiare rapidamente. Abbiamo controllato i dati di Pecco per tutto l'anno e ora loro controlleranno i nostri. È una cosa positiva, possono vedere molte cose. Attraverso i dati impariamo tutto l'anno".

Commentando il quarto posto in qualifica, AM73 ha detto: "Tutti sono veloci in un giro, tutti spingono al massimo. Avevo dei buoni tempi di settore, ma poi Marini era a terra davanti a me. Ma ero comunque molto tranquillo e la P4 non era male, era la nostra migliore posizione di partenza".

Commentando il suo stile di guida piuttosto sfacciato, Alex Márquez ha detto: "Quando mi sento forte e ho fiducia, sono un pilota aggressivo - sì, ma in senso buono. Se sei mezzo passo avanti agli altri piloti, allora anche i sorpassi funzionano. Altrimenti non ci si trova nemmeno nella situazione di pianificare una manovra nel punto di frenata. Questa è stata la chiave per farmi vedere aggressivo e intelligente nei sorpassi di oggi. È importante avere sempre il flusso - lo abbiamo avuto anche in Thailandia. Il fatto che abbiamo la velocità è la cosa più positiva della gara. Credo che i ragazzi faranno sicuramente ulteriori passi avanti per domenica".

Lo spagnolo ha poi rivelato: "Sarà una gara molto lunga per tutti noi. Mercoledì sono stato un po' malato, avevo un po' di febbre. Non ho molta energia per questo fine settimana. Ma forse è meglio così, allora correrò con calma".

Risultati MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembre):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 34 gare su 39:

1° Bagnaia, 396 punti. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Oliveira 76. 16. Augusto Márquez 81. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 601 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 581 punti. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.