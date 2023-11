Alex Márquez (1º): "Agora estão a verificar os nossos dados"

O piloto da Gresini Ducati, Alex Márquez, garantiu a vitória ao sprint em Sepang, no sábado, com uma prestação impressionante e inteligente contra os dois candidatos ao Campeonato do Mundo de MotoGP, Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

Alex Márquez garantiu a sua segunda vitória de MotoGP ao sprint em Sepang no sábado, depois do triunfo em Silverstone no verão. O piloto espanhol da Gresini relegou Jorge Martin e Pecco Bagnaia para o segundo e terceiro lugares, com o mais jovem Márquez a mostrar-se particularmente forte nas zonas de travagem.

"Só cometi um pequeno erro quando ultrapassei o Pecco na curva 15," disse Alex Márquez. "Mas foi o percurso perfeito da corrida para mim". Sobre a batalha contra Bagnaia e Martin, ele acrescentou: "É difícil, estás sempre no limite. Não há, de facto, qualquer reserva nas manobras. É por isso que tentei sempre ultrapassar onde sabia que podia soltar os travões e ir para a frente."

O bicampeão mundial admite e recorda: "Não é fácil. Também estive nesta situação quando estava a lutar pelo título de Moto2. É tudo menos agradável quando um estranho vem e trava muito tarde."

Alex Márquez também revelou as suas impressões sobre os candidatos ao Campeonato do Mundo: "Vi o Martin muito melhor do que o Pecco hoje - o Pecco teve mais problemas com a linha e por aí fora. Mas isso pode mudar rapidamente. Temos estado a verificar os dados do Pecco durante todo o ano - agora eles vão verificar os nossos. É uma coisa boa, eles podem ver muitas coisas. Aprendemos o ano inteiro através dos dados".

Comentando o quarto lugar na qualificação, AM73 disse: "Toda a gente é rápida numa volta, toda a gente está a puxar muito. Eu tinha bons tempos de sector, mas depois o Marini estava no chão à minha frente. Mas ainda estava muito calmo e o P4 não foi mau, foi a nossa melhor posição de partida."

Comentando o seu estilo de pilotagem um pouco arrojado, Alex Márquez disse: "Quando me sinto forte e tenho confiança, sou um piloto agressivo - sim, mas no bom sentido. Se estivermos meio passo à frente dos outros pilotos, então as ultrapassagens também funcionam. Caso contrário, nem sequer se chega à situação no ponto de travagem para planear uma manobra. Esta foi a chave para eu ser visto como agressivo e inteligente ao ultrapassar hoje. É importante ter sempre o fluxo - também tivemos isso na Tailândia. O facto de termos velocidade é o aspeto mais positivo da corrida. Penso que os rapazes vão certamente dar mais passos para domingo".

O espanhol revelou depois: "Vai ser uma corrida muito longa para todos nós. Estive um pouco doente na quarta-feira, tive um pouco de febre. Não tenho muita energia este fim de semana. Mas talvez seja melhor assim, então vou correr com calma."

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembro):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 voltas em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 34 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 396 pontos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 601 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 581 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.