Brad Binder (KTM/5º): Sin agarre en las curvas de izquierdas

Brad Binder se clasificó en séptima posición, pero tuvo problemas con el molesto traqueteo de la rueda delantera. "No era fácil de controlar. Afortunadamente, descubrimos cuál era la causa del traqueteo y ya no tuve problemas con él en la carrera", dijo el piloto de Red Bull KTM.

Binder ya había mostrado un fuerte ritmo durante todo el fin de semana y comenzó la carrera al sprint con la confianza necesaria. "Pero en la primera vuelta perdí la tracción en las curvas de izquierdas, ¡el agarre en el flanco izquierdo de la rueda trasera era simplemente estremecedor! Me esforcé al máximo, por suerte no hay muchas curvas de izquierdas aquí en Sepang. He luchado hasta el final y ahora estoy emocionado por ver lo que podemos conseguir el domingo", explicó después de adelantar a su compañero de equipo Jack Miller y conservar la quinta plaza.

Añadió que el fin de semana de Sepang había sido testigo de varias fluctuaciones en los neumáticos. "Algunos eran un poco mejores que otros y tuve la mala suerte de que me tocara uno de los peores para la carrera. Espero tener el mejor neumático del fin de semana el domingo", sonrió.

El hecho de que su neumático delantero se sobrecalentara en el pelotón no facilitó la carrera. "No tenía mucho agarre en la rueda delantera en la frenada de la curva 9, y el neumático trasero no me ayudaba. Así que dependía totalmente del neumático delantero. Pero cuando la presión del neumático delantero se disparó, fue muy difícil controlar la moto", dijo el sudafricano. "Sólo cuando he podido adelantar a Jack Miller y he vuelto a tener aire fresco delante de mí, la temperatura del neumático delantero ha vuelto a su rango normal de funcionamiento. La moto se sintió mejor inmediatamente y pude volver a hacer mi trabajo con normalidad".

El comentario de Binder volvió a plantear dudas sobre el significado del nuevo reglamento, que estipula una presión mínima de los neumáticos de 1,88 bar en la rueda delantera, un valor que aumenta de forma significativa y, según los pilotos, peligrosa cuando hace calor en el pelotón.

"Sé que son las normas. Pero en el rebufo los neumáticos se sobrecalientan rápidamente y para mí es diez veces más peligroso cuando la presión de los neumáticos supera los 2 bares. Tienes la sensación de que puedes golpear a alguien en cualquier momento, porque la rueda delantera se bloquea de forma masiva. Y si estás en el lado del neumático, no puedes girar. Pierdes el carril, estás en todas partes y en ninguna. Entiendo el miedo a que el neumático salte por encima de la llanta si la presión es demasiado baja. Sin embargo, nunca he visto que eso suceda y, por supuesto, no quiero que ocurra", continúa Brad Binder. "No soy el único, estoy seguro de que todos los pilotos verían con buenos ojos que se bajara un poco la presión mínima. 0,1 bar menos haría que las carreras fueran mejores y que todos los que estamos en las motos estuviéramos más seguros".

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 de noviembre):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 vueltas en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 34 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 396 puntos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 601 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 581 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.