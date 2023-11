Brad Binder (KTM/5e) : Pas de grip dans les virages à gauche

Après avoir terminé 5e du MotoGP Sprint, Brad Binder veut viser encore plus haut lors de la course principale de Sepang dimanche, avec un pneu arrière capable de grimper dans les virages à gauche.

Brad Binder s'est qualifié en septième position, mais il a été confronté à des problèmes de vibrations de la roue avant. "Ce n'était pas facile à contrôler. Heureusement, nous avons trouvé ce qui déclenchait le chattering et cela ne m'a plus posé de problème en course", a expliqué le pilote Red Bull-KTM.

Tout au long du week-end, Binder a fait preuve d'un rythme soutenu et a pris le départ de la course de sprint avec la confiance qui s'impose. "Mais dès le premier tour, j'ai perdu le drive dans les virages à gauche, l'adhérence sur le flanc gauche de la roue arrière était tout simplement choquante ! J'ai fait de mon mieux, heureusement il n'y a pas beaucoup de virages à gauche ici à Sepang. Je me suis battu jusqu'à la fin et je suis maintenant curieux de voir ce que nous pouvons faire dimanche", a-t-il expliqué après avoir dépassé son coéquipier Jack Miller puis s'être accroché à la cinquième place.

Le week-end de Sepang a été marqué par de nombreuses variations au niveau des pneus, a-t-il ajouté. "Certains étaient un peu meilleurs que d'autres et j'ai eu la malchance de tomber sur l'un des plus mauvais pour la course. J'espère que j'aurai le meilleur pneu du week-end dimanche", souriait-il.

Le fait que son pneu avant ait surchauffé dans le peloton n'a pas facilité la course. "J'avais peu d'adhérence à l'avant au freinage du virage 9 et le pneu arrière ne m'aidait pas. Je me suis donc reposé entièrement sur l'avant. Mais lorsque la pression des pneus avant a atteint le plafond, il était très difficile de contrôler la moto", a expliqué le Sud-Africain. "Ce n'est que lorsque j'ai pu dépasser Jack Miller et que j'ai retrouvé de l'air frais devant moi que la température du pneu avant est redescendue dans la plage de fonctionnement normale. Immédiatement, la moto s'est sentie mieux et j'ai pu reprendre mon travail normalement".

Le commentaire de Binder a une fois de plus suscité des interrogations sur le sens du nouveau règlement, qui impose une pression minimale de 1,88 bar sur le pneu avant - une valeur qui augmente considérablement par temps chaud dans le peloton et, selon les pilotes, de manière dangereuse.

"Je sais que c'est le règlement. Mais dans le vent, les pneus surchauffent vite, et pour moi, c'est dix fois plus dangereux quand la pression des pneus dépasse les 2 bars. Tu as l'impression que tu peux percuter quelqu'un à tout moment, car la roue avant se bloque de manière si massive. Et si tu es sur le flanc du pneu, tu ne peux pas tourner. Tu perds ta trajectoire, tu es partout et nulle part. Je comprends la crainte que le pneu saute par-dessus la jante si la pression est trop faible. Cependant, je n'ai jamais vu cela et je ne le souhaite évidemment pas", poursuit Brad Binder. "Je ne suis pas le seul, je suis sûr que chaque pilote apprécierait que la pression minimale soit un peu abaissée. 0,1 bar de moins rendrait les courses meilleures et nous rendrait tous plus sûrs sur nos motos !"

Résultats du sprint MotoGP de Sepang/MAL (11 novembre) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 tours en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 34 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 396 points. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 601 points (champion du monde). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 581 points. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.