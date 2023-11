Brad Binder (KTM/5°): Nessuna aderenza nelle curve a sinistra

Brad Binder si è qualificato al settimo posto, ma ha dovuto fare i conti con un fastidioso chattering della ruota anteriore. "Non era facile da controllare. Fortunatamente abbiamo scoperto la causa del chattering e in gara non ho più avuto problemi", ha dichiarato il pilota della Red Bull KTM.

Binder aveva già dimostrato di avere un buon passo durante tutto il weekend e ha iniziato la gara sprint con la necessaria fiducia. "Ma già al primo giro ho perso la trazione nelle curve a sinistra, l'aderenza sul lato sinistro della ruota posteriore era semplicemente scioccante! Ho fatto del mio meglio, per fortuna non ci sono molte curve a sinistra qui a Sepang. Ho lottato fino alla fine e ora non vedo l'ora di vedere cosa riusciremo a fare domenica", ha spiegato dopo aver superato il compagno di squadra Jack Miller e aver mantenuto il quinto posto.

Ha aggiunto che il weekend di Sepang ha visto una serie di fluttuazioni nelle gomme. "Alcuni sono andati meglio di altri e sono stato sfortunato a ricevere uno di quelli peggiori per la gara. Spero di avere la gomma migliore del weekend domenica", ha sorriso.

Il fatto che il suo pneumatico anteriore si sia surriscaldato nel gruppo non ha reso la gara più facile. "Non avevo molta aderenza sulla ruota anteriore in frenata alla curva 9 e il pneumatico posteriore non mi ha aiutato. Quindi mi sono affidato completamente allo pneumatico anteriore. Ma quando la pressione del pneumatico anteriore è salita alle stelle, è stato molto difficile controllare la moto", ha detto il sudafricano. "Solo quando sono riuscito a sorpassare Jack Miller e ad avere di nuovo aria fresca davanti a me, la temperatura dello pneumatico anteriore è scesa nel normale range di funzionamento. La moto si è sentita subito meglio e sono riuscito a fare di nuovo il mio lavoro normalmente".

Il commento di Binder ha sollevato ancora una volta interrogativi sul significato del nuovo regolamento, che prevede una pressione minima degli pneumatici di 1,88 bar sulla ruota anteriore - un valore che aumenta in modo significativo e, secondo i piloti, pericoloso con il caldo nel gruppo.

"So che è il regolamento. Ma in scia gli pneumatici si surriscaldano rapidamente e per me è dieci volte più pericoloso quando la pressione sale a oltre 2 bar. Si ha la sensazione di poter colpire qualcuno in qualsiasi momento perché la ruota anteriore si blocca in modo così violento. E se si è sul lato del pneumatico, non si può girare. Si perde la corsia, si è ovunque e da nessuna parte. Capisco il timore che il pneumatico possa saltare oltre il cerchio se la pressione è troppo bassa. Tuttavia, non l'ho mai visto accadere e ovviamente non voglio che accada", continua Brad Binder. "Non sono il solo, sono sicuro che tutti i piloti sarebbero contenti se la pressione minima venisse abbassata un po'. 0,1 bar in meno renderebbero le gare migliori e tutti noi sulle moto più sicuri!".

Risultati MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembre):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 34 gare su 39:

1° Bagnaia, 396 punti. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Oliveira 76. 16. Augusto Márquez 81. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 601 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 581 punti. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.