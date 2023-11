Brad Binder (KTM/5º): Sem aderência nas curvas à esquerda

Depois do 5º lugar no sprint de MotoGP, Brad Binder quer subir ainda mais na corrida principal em Sepang, no domingo - com um pneu traseiro que também tem aderência nas curvas à esquerda.

Brad Binder qualificou-se em sétimo lugar, mas debateu-se com uma irritante vibração da roda dianteira. "Não foi fácil de controlar. Felizmente, descobrimos o que estava a causar a vibração e já não tive problemas durante a corrida," disse o piloto da Red Bull KTM.

Binder já tinha mostrado um ritmo forte ao longo do fim de semana e começou a corrida de sprint com a confiança necessária. "Mas logo na primeira volta perdi a tração nas curvas à esquerda, a aderência no flanco esquerdo da roda traseira era simplesmente chocante! Tentei o meu melhor, felizmente não há muitas curvas à esquerda aqui em Sepang. Lutei até ao fim e agora estou entusiasmado para ver o que podemos conseguir no domingo", explicou depois de ultrapassar o companheiro de equipa Jack Miller e manter o quinto lugar.

Ele acrescentou que o fim de semana de Sepang foi marcado por uma série de flutuações nos pneus. "Alguns estavam um pouco melhores do que outros e tive o azar de apanhar um dos piores para a corrida. Espero ter o melhor pneu do fim de semana no domingo", sorriu.

O facto de o seu pneu dianteiro ter sobreaquecido no pelotão não facilitou a corrida. "Não tinha muita aderência na roda dianteira quando travava na Curva 9 e não havia ajuda do pneu traseiro. Por isso, confiei inteiramente no pneu dianteiro. Mas quando a pressão do pneu dianteiro disparou, foi muito difícil controlar a mota," disse o sul-africano. "Só quando consegui ultrapassar o Jack Miller e voltei a ter ar fresco à minha frente é que a temperatura do pneu dianteiro baixou para o intervalo normal de funcionamento. A mota ficou imediatamente melhor e pude voltar a fazer o meu trabalho normalmente."

O comentário de Binder levantou mais uma vez questões sobre o significado dos novos regulamentos, que estipulam uma pressão mínima dos pneus de 1,88 bar na roda dianteira - um valor que aumenta significativamente e, de acordo com os pilotos, perigosamente no tempo quente no pelotão.

"Eu sei que são as regras. Mas no slipstream os pneus sobreaquecem rapidamente e, para mim, é dez vezes mais perigoso quando a pressão dos pneus sobe para mais de 2 bar. Sentimo-nos como se pudéssemos bater em alguém a qualquer momento, porque a roda da frente bloqueia de uma forma tão grande. E se estivermos do lado do pneu, não podemos virar. Perde-se a faixa de rodagem, está-se em todo o lado e em lado nenhum. Compreendo o receio de que o pneu salte sobre a jante se a pressão for demasiado baixa. No entanto, nunca vi isso acontecer e, claro, não quero que aconteça", continua Brad Binder. "Não estou sozinho, tenho a certeza que todos os pilotos gostariam que a pressão mínima fosse um pouco mais baixa. 0,1 bar a menos tornaria as corridas melhores e todos nós nas motos mais seguros!"

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembro):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 voltas em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 seg

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 34 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 396 pontos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 601 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 581 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.