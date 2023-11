Sensación: Marini a Repsol, Aldeguer a Mooney VR46

Se ha resuelto el último gran misterio del Campeonato del Mundo de MotoGP. Luca Marini dejará el equipo Mooney VR46-Ducati de su hermano Valentino Rossi después del GP de Valencia y seguirá los pasos del seis veces campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez en Repsol-Honda. Las carreras escriben historias increíbles: Porque Luca Marini ocupará su lugar en 2024 en ese lado del box de Repsol que durante once años estuvo reservado a Marc Márquez, con quien Valentino mantuvo muchas batallas encarnizadas. No hay más que recordar Sepang 2015 y Las Termas de Río Hondo 2018.

Por aquel entonces, Marc Márquez recibió cuatro sanciones en 40 minutos en Sudamérica. Rossi se quejó de que el español había actuado como en un "derbi de demolición". Poco antes del final de este Gran Premio de locos, Valentino Rossi fue golpeado por Márquez, se cayó y sólo acabó 19º. Rossi sospechó de un toque deliberado. "Cuando Márquez entró detrás de mí, me tocó deliberadamente. Golpeó mi pie y mi moto y me empujó fuera de mi línea", dijo un molesto Rossi en el GP de Argentina 2018. "Me he caído. Eso aparentemente le hizo feliz".

Inmediatamente volvieron los recuerdos de Sepang 2015. En aquel entonces, Márquez había interferido en la batalla por el Campeonato del Mundo entre Rossi y Lorenzo. El piloto de 39 años forzó a Márquez a salirse de la línea de carrera y a irse al suelo varias veces hasta que la estrella de Honda se fue al suelo. Rossi: "No tengo relación con Márquez desde Sepang 2015. Así que no se puede romper nada. Si él no me respeta, yo no puedo respetarle a él".

Y el 28 de noviembre, Luca Marini, hermano de Vale, se sentará por primera vez frente a Joan Mir en el test de Valencia, en el garaje del Repsol Honda que ocupó Valentino Rossi entre 2001 y 2003.

Tras el anuncio definitivo del cambio de Marc Márquez a Gresini Ducati, Repsol-Honda ha sondeado a toda una serie de candidatos. La lista va desde Acosta a Viñales, pasando por Aleix Espargaró y Oliveira, Pol Espargaró y Di Giannantonio. Johann Zarco también fue abordado, pero como todos los demás sólo habría recibido un contrato de un año, por lo que prefiere permanecer con LCR-Honda durante dos años.

Los informes de que el ganador de Moto2 Fermín Aldeguer (18) estaba en la lista de deseos de Repsol-Honda resultaron ser una invención.

Su mánager, Héctor Faubel, ni siquiera tenía el número de teléfono de Alberto Puig, pero se hizo con él y preguntó a HRC si realmente estaban interesados en el piloto del Boscoscuro. La respuesta fue negativa.

Honda buscaba un piloto de MotoGP con experiencia en otra marca. La personalidad de Di Giannantonio no impresionó a los responsables de HRC, por lo que las negociaciones se interrumpieron.

SPEEDWEEK.com preguntó el sábado por la tarde al director del equipo Mooney VR46, Uccio Salucci, sobre la situación actual. El antiguo compañero y amigo de colegio de Valentino Rossi sabe que Marini está considerando seriamente la posibilidad de fichar por el Repsol Honda.

Un director de equipo bien informado aseguró a SPEEDWEEK.com: "Las dos partes están de acuerdo. Luca Marini irá a Repsol. Eso está ya firmemente acordado".

La afirmación de Alberto Puig el viernes de que podría haber un acuerdo con Pol Espargaró fue, por tanto, otro despiste deliberado de la extraña dirección de HRC.

Tras una reunión con los responsables de Pierer Mobility, Beirer, Trunkenpolz y Hainbach, hace diez días, Pol Espargaró decidió cumplir su contrato para 2024, aunque está siendo empujado al papel de piloto de pruebas y sustituto y le hubiera gustado correr una temporada completa. Pero habría tenido que comprar su parte a los austriacos por una suma considerable, como se rumoreó en Malasia.

Francesco Secchiaroli, manager de Marini, y HRC están ultimando los detalles del contrato. Queda por ver cuándo será presentado Marini como nuevo piloto oficial de Honda.

"Esperamos que se tome pronto una decisión oficial, porque tenemos que prepararnos para el test de Valencia", explicó Uccio Salucci en una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com.

Uccio también insinuó que Di Giannantonio, de 25 años, no encaja en el concepto, ya que el equipo VR46 quiere formar a pilotos jóvenes tanto como sea posible e incorporarlos a un equipo de trabajo.

"Celestino Vietti no es una opción para nuestro equipo de MotoGP porque ha firmado con Ajo para Moto2", confirmó Uccio Salucci. "Pero tenemos en mente a un joven piloto con talento. Pero los medios tendrán que ser pacientes".

Sin embargo, en el paddock de Moto2 ya se sabe quién ocupará el hueco de Marini en el Mooney VR46 Ducati: Fermín Aldeguer, de 18 años, que este año ya ha ganado un GP en Silverstone y Buriram con la Boscoscuro.

El español lleva meses especulando con la posibilidad de dejar Speed-up, pero incluso en Moto2 el nuevo equipo habría tenido que pagar un traspaso de 400.000 euros. Por lo tanto, Fantic y el equipo Yamaha Master Camp cancelaron el contrato. El propietario del equipo Speed-up, Luca Boscoscuro, prevé una tasa de transferencia aún mayor para un acuerdo de MotoGP.

"El año que viene quiero ser competitivo y luchar por podios en cada carrera", explicó Marini el viernes en Sepang. "Quiero conseguir mejores resultados, ese es mi principal objetivo. Haré todo lo posible para conseguirlo. De momento tengo la mejor moto. Pero ir a un equipo de fábrica, desarrollar mi propia moto junto con los ingenieros y marcar mi propio camino sería algo completamente diferente. Sé que mi paquete actual es fantástico y que mi equipo está trabajando muy bien. La Ducati funciona de manera excelente en todas las situaciones y en todas las condiciones. Pero como piloto también tengo sueños y metas: pilotar para un equipo de fábrica es algo increíble. Pero hace falta el proyecto y la situación adecuados".