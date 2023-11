Sensation : Marini chez Repsol, Aldeguer chez Mooney VR46

La dernière grande énigme du championnat du monde MotoGP est résolue. Luca Marini quittera l'équipe Mooney VR46-Ducati de son frère Valentino Rossi après le GP de Valence pour suivre les traces du sextuple champion du monde MotoGP Marc Márquez chez Repsol-Honda. Le sport automobile écrit des histoires incroyables : En effet, Luca Marini prendra place en 2024 du côté du box Repsol qui a été réservé pendant onze ans à Marc Márquez, avec lequel Valentino s'est livré à plus d'une bataille féroce. Il suffit de penser à Sepang en 2015 et à Las Termas de Río Hondo en 2018.

À l'époque, Marc Márquez s'était vu infliger quatre pénalités en 40 minutes en Amérique du Sud. Rossi s'est insurgé contre le fait que l'Espagnol se soit comporté comme lors d'un "demolition derby". En effet, peu avant la fin de ce Grand Prix fou, Valentino Rossi a été percuté par Márquez, il a chuté et n'a terminé qu'en 19e position. Rossi a soupçonné une bousculade intentionnelle. "Quand Márquez est arrivé derrière moi, il m'a volontairement touché. Il a percuté mon pied et ma moto et m'a poussé hors de ma ligne", s'est agacé Rossi en 2018 lors du GP d'Argentine. "Je suis tombé. Apparemment, ça l'a rendu heureux".

Des souvenirs de Sepang 2015 sont immédiatement remontés à la surface. À l'époque, Márquez s'était immiscé dans la lutte pour le championnat du monde entre Rossi et Lorenzo. Le pilote de 39 ans avait alors forcé Márquez à quitter la ligne idéale à plusieurs reprises pour se retrouver dans la boue, jusqu'à ce que la star de Honda chute. Rossi : "Je n'ai plus de relation avec Márquez depuis Sepang 2015. Rien ne peut donc être rompu non plus. S'il n'a pas de respect pour moi, je ne peux pas avoir de respect pour lui".

Et le 28 novembre, lors des tests de Valence, le frère de Vale, Luca Marini, sera pour la première fois assis en face de Joan Mir dans le box Repsol-Honda qu'a occupé Valentino Rossi de 2001 à 2003.

Repsol-Honda a fait le tour des candidats après l'annonce définitive du transfert de Marc Márquez chez Gresini Ducati. La liste va d'Acosta à Viñales, Aleix Espargaró et Oliveira, en passant par Pol Espargaró et Di Giannantonio. Johann Zarco avait également été approché, mais comme tous les autres, il n'aurait obtenu qu'un contrat d'un an, c'est pourquoi il préfère rester chez LCR-Honda pour deux ans.

Les informations selon lesquelles le vainqueur du Moto2 Fermin Aldeguer (18 ans) figurait sur la liste de souhaits de Repsol-Honda se sont révélées être une invention.

Son manager Héctor Faubel n'avait même pas le numéro de téléphone d'Alberto Puig, mais il se l'est procuré et a demandé au HRC s'il y avait vraiment un intérêt pour le pilote de Boscoscuro. Il a reçu une réponse négative.

En effet, Honda cherchait un pilote de MotoGP avec de l'expérience sur une autre marque. La personnalité de Di Giannantonio n'a pas impressionné les managers du HRC, les négociations ont donc été stoppées.

SPEEDWEEK.com s'est renseigné samedi soir auprès du directeur de l'équipe Mooney VR46, Uccio Salucci, sur l'état des choses. Ce pote de longue date et ami d'école de Valentino Rossi sait que Marini envisage sérieusement un départ chez Repsol Honda.

Un team manager bien informé a assuré à SPEEDWEEK.com : "Les deux parties sont d'accord. Luca Marini ira chez Repsol. C'est désormais un accord fixe".

L'affirmation d'Alberto Puig vendredi, selon laquelle un accord pourrait être conclu avec Pol Espargaró, n'était donc qu'une nouvelle tromperie délibérée de l'étrange direction du HRC.

Dens Pol Espargaró a décidé, après une rencontre avec les managers de Pierer Mobility Beirer, Trunkenpolz et Hainbach il y a dix jours, d'honorer son contrat pour 2024, bien qu'il soit poussé dans le rôle de pilote d'essai et de réserve et qu'il aurait volontiers fait une saison complète. Mais il aurait dû acheter sa liberté auprès des Autrichiens pour une somme considérable, a-t-on entendu en Malaisie.

Actuellement, le manager de Marini, Francesco Secchiaroli, et le HRC règlent encore les derniers détails du contrat. On ne sait pas encore quand Marini sera présenté comme nouveau pilote officiel Honda.

"Nous espérons qu'une décision officielle sera bientôt prise, car nous devons nous préparer pour le test de Valence", a expliqué Uccio Salucci à SPEEDWEEK.com.

Uccio a également laissé entendre que Di Giannantonio, âgé de 25 ans, n'entrait pas dans le concept, car l'objectif de l'équipe VR46 est de former autant que possible de jeunes pilotes et de les faire entrer dans une équipe d'usine.

"Celestino Vietti n'entre pas en ligne de compte pour notre équipe MotoGP, car il a signé chez Ajo pour le Moto2", a confirmé Uccio Salucci. "Mais nous avons un jeune pilote talentueux en vue. Mais les médias doivent encore patienter un peu".

Mais dans le paddock du Moto2, la nouvelle de l'identité de celui qui comblera le vide laissé par Marini chez Mooney VR46 Ducati s'est répandue depuis longtemps : Fermin Aldeguer, 18 ans, déjà vainqueur de GP à Silverstone et Buriram cette année sur la Boscoscuro.

L'Espagnol spécule depuis des mois sur un départ de Speed-up, mais même en Moto2, la nouvelle équipe aurait dû payer une indemnité de transfert de 400.000 euros. Fantic et l'équipe Yamaha Master Camp se sont donc désistés. Le propriétaire de l'équipe Speed-up, Luca Boscoscuro, imagine une indemnité de transfert encore plus élevée en cas d'accord avec le MotoGP.

"L'année prochaine, je veux être compétitif et me battre pour des podiums à chaque course", a déclaré Marini vendredi à Sepang. "Je veux obtenir de meilleurs résultats, c'est mon objectif principal. Pour y parvenir, je vais tout faire. Pour l'instant, j'ai la meilleure moto. Mais aller dans une équipe d'usine, y développer sa propre moto avec les ingénieurs et tracer sa propre voie, ce serait tout autre chose. Je sais que mon package actuel est fantastique et que mon équipe travaille très bien. La Ducati fonctionne parfaitement dans toutes les situations et conditions. Mais en tant que pilote, j'ai aussi des rêves et des objectifs - piloter pour une équipe d'usine est quelque chose d'incroyable. Mais pour cela, il faut le bon projet et la bonne situation".