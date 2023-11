Sensazione: Marini a Repsol, Aldeguer a Mooney VR46

L'ultimo grande mistero del Campionato mondiale di MotoGP è stato risolto. Luca Marini lascerà il team Mooney VR46-Ducati del fratello Valentino Rossi dopo il GP di Valencia e seguirà le orme del sei volte campione del mondo della MotoGP Marc Márquez alla Repsol-Honda. Le corse scrivono storie incredibili: Perché Luca Marini prenderà il suo posto nel 2024 su quel lato del box Repsol che per undici anni è stato riservato a Marc Márquez, con il quale Valentino ha avuto molti scontri accesi. Basti pensare a Sepang 2015 e a Las Termas de Río Hondo 2018.

All'epoca, Marc Márquez ricevette quattro penalità in 40 minuti in Sud America. Rossi si lamentò che lo spagnolo si era comportato come in un "demolition derby". Poco prima della fine di questo folle Gran Premio, Valentino Rossi è stato colpito da Márquez, è caduto ed è arrivato solo 19°. Rossi sospettava un urto intenzionale. "Quando Márquez è arrivato dietro di me, mi ha toccato deliberatamente. Ha colpito il mio piede e la mia moto e mi ha spinto fuori dalla mia linea", ha detto un infastidito Rossi al GP d'Argentina 2018. "Sono caduto. Questo apparentemente lo ha reso felice".

I ricordi di Sepang 2015 sono immediatamente riaffiorati. All'epoca, Márquez aveva interferito nella battaglia per il Mondiale tra Rossi e Lorenzo. Il 39enne ha costretto Márquez a uscire dalla traiettoria di gara e a finire nello sporco più volte, fino a quando il campione della Honda è caduto. Rossi: "Non ho più avuto rapporti con Márquez da Sepang 2015. Quindi non si può rompere nulla. Se lui non ha rispetto per me, io non posso avere rispetto per lui".

E il 28 novembre, Luca Marini, fratello di Vale, siederà per la prima volta al fianco di Joan Mir nei test di Valencia, nel box Repsol Honda che Valentino Rossi ha occupato dal 2001 al 2003.

Dopo l'annuncio definitivo del passaggio di Marc Márquez alla Gresini Ducati, Repsol-Honda ha sondato tutta una serie di candidati. La lista va da Acosta a Viñales, da Aleix Espargaró e Oliveira a Pol Espargaró e Di Giannantonio. Anche Johann Zarco è stato avvicinato, ma come tutti gli altri avrebbe ricevuto solo un contratto di un anno, quindi preferisce rimanere con LCR-Honda per due anni.

Le notizie secondo cui il vincitore della Moto2 Fermin Aldeguer (18) era nella lista dei desideri della Repsol-Honda si sono rivelate false.

Il suo manager Héctor Faubel non aveva nemmeno il numero di telefono di Alberto Puig, ma poi lo ha ottenuto e ha chiesto alla HRC se fossero davvero interessati al pilota di Boscoscuro. La risposta è stata negativa.

La Honda cercava un pilota di MotoGP con esperienza in un'altra marca. La personalità di Di Giannantonio non ha impressionato i dirigenti HRC, per cui le trattative sono state interrotte.

SPEEDWEEK.com ha chiesto sabato sera a Uccio Salucci, direttore del team Mooney VR46, informazioni sullo stato attuale delle cose. L'amico di lunga data e compagno di scuola di Valentino Rossi sa che Marini sta seriamente pensando di passare alla Repsol Honda.

Un team manager ben informato ha assicurato a SPEEDWEEK.com: "Le due parti sono d'accordo. Luca Marini andrà alla Repsol. Questo è ormai deciso".

L'affermazione di Alberto Puig di venerdì, secondo cui potrebbe esserci un accordo con Pol Espargaró, era quindi solo un altro deliberato depistaggio da parte della strana gestione HRC.

Dopo un incontro con i responsabili della Pierer Mobility Beirer, Trunkenpolz e Hainbach dieci giorni fa, Pol Espargaró ha deciso di onorare il suo contratto per il 2024, anche se è stato spinto al ruolo di collaudatore e sostituto e avrebbe voluto correre una stagione intera. Ma avrebbe dovuto rilevare il suo contratto dagli austriaci per una cifra considerevole, come si vociferava in Malesia.

Gli ultimi dettagli del contratto sono attualmente in fase di definizione tra il manager di Marini Francesco Secchiaroli e la HRC. Resta da vedere quando Marini sarà presentato come nuovo pilota ufficiale Honda.

"Speriamo che la decisione ufficiale venga presa presto, perché dobbiamo prepararci per i test di Valencia", ha spiegato Uccio Salucci in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Uccio ha anche lasciato intendere che il venticinquenne Di Giannantonio non rientra nel concetto, in quanto il team VR46 vuole formare il più possibile i giovani piloti e inserirli in un team di lavoro.

"Celestino Vietti non è un'opzione per il nostro team MotoGP perché ha firmato con Ajo per la Moto2", ha confermato Uccio Salucci. "Ma abbiamo in mente un giovane pilota di talento. Ma i media dovranno avere pazienza".

Tuttavia, nel paddock della Moto2 si è già sparsa la voce su chi sostituirà Marini alla Mooney VR46 Ducati: Il 18enne Fermin Aldeguer, già vincitore di un GP a Silverstone e Buriram quest'anno in sella alla Boscoscuro.

Da mesi si ipotizza che lo spagnolo lasci la Speed-up, ma anche in Moto2 la nuova squadra avrebbe dovuto pagare una tassa di trasferimento di 400.000 euro. Fantic e il team Yamaha Master Camp hanno quindi annullato il contratto. Il proprietario del team Speed-up Luca Boscoscuro prevede una tassa di trasferimento ancora più alta per un accordo con la MotoGP.

"L'anno prossimo voglio essere competitivo e lottare per il podio in ogni gara", ha spiegato Marini venerdì a Sepang. "Voglio ottenere risultati migliori, questo è il mio obiettivo principale. Farò tutto il possibile per raggiungerlo. Al momento ho la moto migliore. Ma passare a un team ufficiale, sviluppare la mia moto insieme agli ingegneri e definire la mia strada sarebbe qualcosa di completamente diverso. So che il mio pacchetto attuale è fantastico e che la mia squadra sta lavorando molto bene. La Ducati funziona in modo eccellente in ogni situazione e in ogni condizione. Ma come pilota ho anche dei sogni e degli obiettivi: correre per un team ufficiale è qualcosa di incredibile. Ma ci vuole il progetto giusto e la situazione giusta".