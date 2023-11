Sensação: Marini para Repsol, Aldeguer para Mooney VR46

A sorte está lançada: A Repsol-Honda está quase a chegar a acordo com Luca Marini. E a Mooney VR46 vai assinar pela primeira vez com um espanhol, Fermin Aldeguer, um talento de Moto 2 de 18 anos.

O último grande mistério do Campeonato do Mundo de MotoGP foi resolvido. Luca Marini vai deixar a equipa Mooney VR46-Ducati do seu irmão Valentino Rossi após o GP de Valência e seguir as pisadas do hexacampeão mundial de MotoGP Marc Márquez na Repsol-Honda. As corridas escrevem histórias incríveis: Porque Luca Marini vai ocupar o seu lugar em 2024 naquele lado da box da Repsol que esteve reservado a Marc Márquez durante onze anos, com quem Valentino teve muitas batalhas ferozes. Basta pensar em Sepang 2015 e Las Termas de Río Hondo 2018.

Naquela época, Marc Márquez recebeu quatro penalidades em 40 minutos na América do Sul. Rossi queixou-se de que o espanhol tinha agido como um "derby de demolição". Pouco antes do final deste Grande Prémio louco, Valentino Rossi foi atingido por Márquez, caiu e terminou apenas em 19º lugar. Rossi suspeitou de um choque deliberado. "Quando Márquez vinha atrás de mim, tocou-me deliberadamente. Ele bateu no meu pé e na minha moto e me empurrou para fora da minha linha", disse um Rossi irritado no GP da Argentina de 2018. "Eu caí. Isso aparentemente deixou-o feliz".

As memórias de Sepang 2015 vieram imediatamente à tona. Nessa altura, Márquez tinha interferido na luta pelo Campeonato do Mundo entre Rossi e Lorenzo. O piloto de 39 anos forçou Márquez a sair da linha de corrida e a cair na terra várias vezes, até que a estrela da Honda caiu. Rossi: "Eu não tenho uma relação com Márquez desde Sepang 2015. Por isso, nada pode ser quebrado. Se ele não tem respeito por mim, eu não posso ter respeito por ele."

E a 28 de novembro, o irmão de Vale, Luca Marini, vai sentar-se pela primeira vez ao lado de Joan Mir no teste de Valência, na garagem da Repsol Honda que Valentino Rossi ocupou de 2001 a 2003.

Após o anúncio final da mudança de Marc Márquez para a Gresini Ducati, a Repsol-Honda tem procurado uma série de candidatos. A lista vai de Acosta a Viñales, de Aleix Espargaró e Oliveira a Pol Espargaró e Di Giannantonio. Johann Zarco também foi abordado, mas, como todos os outros, só teria recebido um contrato de um ano, pelo que prefere ficar com a LCR-Honda durante dois anos.

Os relatos de que o vencedor de Moto2 Fermin Aldeguer (18) estava na lista de desejos da Repsol-Honda provaram ser uma invenção.

O seu empresário, Héctor Faubel, nem sequer tinha o número de telefone de Alberto Puig, mas depois conseguiu-o e perguntou à HRC se estava realmente interessada no piloto de Boscoscuro. Recebeu uma resposta negativa.

A Honda estava à procura de um piloto de MotoGP com experiência noutra marca. A personalidade de Di Giannantonio não impressionou os responsáveis da HRC, pelo que as negociações foram interrompidas.

O SPEEDWEEK.com perguntou ao Diretor da Equipa Mooney VR46, Uccio Salucci, no sábado à noite sobre a situação atual. O companheiro de longa data e amigo de escola de Valentino Rossi sabe que Marini está a considerar seriamente uma mudança para a Repsol Honda.

Um diretor de equipa bem informado garantiu ao SPEEDWEEK.com: "As duas partes estão de acordo. Luca Marini irá para a Repsol. Isso está agora firmemente acordado".

A afirmação de Alberto Puig, na sexta-feira, de que poderia haver um acordo com Pol Espargaró foi, portanto, apenas mais um erro deliberado da estranha direção da HRC.

Depois de uma reunião com os gestores da Pierer Mobility, Beirer, Trunkenpolz e Hainbach, há dez dias, Pol Espargaró decidiu honrar o seu contrato para 2024, embora esteja a ser empurrado para o papel de piloto de testes e de substituição e teria gostado de correr uma época completa. Mas teria de comprar a sua saída aos austríacos por uma soma considerável, como se dizia na Malásia.

Os últimos pormenores do contrato estão atualmente a ser finalizados entre Francesco Secchiaroli, diretor de Marini, e a HRC. Resta saber quando é que Marini será apresentado como o novo piloto de trabalho da Honda.

"Esperamos que uma decisão oficial seja tomada em breve, porque temos de nos preparar para o teste de Valência," explicou Uccio Salucci numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

Uccio também deu a entender que Di Giannantonio, de 25 anos, não se enquadra no conceito, uma vez que a equipa VR46 quer treinar jovens pilotos tanto quanto possível e trazê-los para uma equipa de trabalho.

"Celestino Vietti não é uma opção para a nossa equipa de MotoGP porque assinou com a Ajo para a Moto2," confirmou Uccio Salucci. "Mas nós temos um jovem piloto talentoso em mente. Mas os media vão ter de ser pacientes."

No entanto, a palavra já se espalhou há muito tempo no paddock de Moto2 sobre quem vai preencher a lacuna de Marini na Mooney VR46 Ducati: Fermin Aldeguer, de 18 anos, já vencedor de GPs em Silverstone e Buriram este ano com a Boscoscuro.

Há meses que se especula sobre a saída do espanhol da Speed-up, mas mesmo na Moto2 a nova equipa teria de pagar uma taxa de transferência de 400.000 euros. Assim, Fantic e a equipa Yamaha Master Camp cancelaram o contrato. O proprietário da equipa Speed-up, Luca Boscoscuro, prevê uma taxa de transferência ainda mais elevada para um acordo de MotoGP.

"No próximo ano quero ser competitivo e lutar pelo pódio em todas as corridas", explicou Marini na sexta-feira em Sepang. "Quero alcançar melhores resultados, esse é o meu principal objetivo. Vou fazer tudo o que puder para o conseguir. De momento tenho a melhor moto. Mas ir para uma equipa de fábrica, desenvolver a minha própria moto em conjunto com os engenheiros e definir o meu próprio caminho seria algo completamente diferente. Sei que o meu pacote atual é fantástico e que a minha equipa está a trabalhar muito bem. A Ducati funciona de forma excelente em todas as situações e em todas as condições. Mas, como piloto, também tenho sonhos e objectivos - correr para uma equipa de fábrica é algo incrível. Mas é preciso o projeto certo e a situação certa."