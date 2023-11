Fabio Quartararo (16º): La salida fue completamente mal

Fabio Quartararo tuvo que darse cuenta una vez más en el sprint de Sepang de que es irremediablemente inferior con la M1 en estos momentos, especialmente en pistas como Sepang. El francés perdió once segundos y sólo terminó P16 en el sprint del sábado.

Esta vez, el campeón de 2021 también tuvo que ceder el paso a su compañero de equipo Franco Morbidelli, con Quartararo saliendo desde la P8. "Pasaron muchas cosas en la salida", explicó Quartararo. "Quería mantener mi velocidad por el exterior y recuperar posiciones, pero sólo pude desactivar el dispositivo de salida en la combinación de la primera curva".

"En la curva 2 he tenido un contacto con Marini. Sólo pude desactivar el dispositivo en la curva 3. Luego en la curva 5 tuve un contacto con Marc y me fui muy ancho. Entonces perdí probablemente diez puestos". Conclusión de Fabio: "Creo que han sido las peores cinco curvas de mi carrera".

Sobre el uso del dispositivo holeshot, el francés dijo: "Si nadie lo usara, entonces estaría bien. Pero si todo el mundo lo usa, entonces tienes que usarlo tú. Estas son probablemente las pocas cosas que realmente no necesitas tener en tu moto. El trasero no es el problema, se desconecta inmediatamente en la zona de frenado, se trata más bien del dispositivo delantero. Por supuesto que es más rápido, pero no sé si todos necesitamos realmente tener el sistema".

A pesar de todo, "El Diablo" se muestra optimista de cara a la carrera principal en Sepang: "Tuve muy buen ritmo por la mañana. Queremos recuperar esa sensación el domingo por la mañana. Entonces seguro que podemos hacer una carrera como en Tailandia, por ejemplo."

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 noviembre):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 vueltas en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 34 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 396 puntos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 601 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 581 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.