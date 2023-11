Fabio Quartararo (16°): partenza completamente sbagliata

Fabio Quartararo ha dovuto rendersi conto ancora una volta, nello sprint della MotoGP di Sepang, di essere irrimediabilmente inferiore alla M1 in questo momento, soprattutto su piste come Sepang. Il francese ha perso undici secondi e si è piazzato solo in P16 nella volata di sabato.

Questa volta, il campione 2021 ha dovuto cedere il passo al suo compagno di squadra Franco Morbidelli, con Quartararo che è partito dalla P8. "Alla partenza sono successe molte cose", ha spiegato Quartararo. "Volevo mantenere la mia velocità all'esterno e recuperare posizioni, ma sono riuscito a disattivare il dispositivo di partenza solo nella prima combinazione di curve".

"Alla curva 2 ho avuto un contatto con Marini. Sono riuscito a disattivare il dispositivo solo nella curva 3. Poi alla curva 5 ho avuto un contatto con Marc e sono andato molto largo. A quel punto ho perso probabilmente dieci posizioni". Conclusione di Fabio: "Penso che siano state le peggiori cinque curve della mia carriera".

Sull'uso del dispositivo di holeshot, il francese ha detto: "Se nessuno lo usasse, allora andrebbe bene. Ma se tutti lo usano, allora devi usarlo anche tu. Probabilmente queste sono le poche cose che non è necessario avere sulla moto. Il problema non è il posteriore, che scatta immediatamente nella zona di frenata, ma il dispositivo anteriore. Certo, si è più veloci, ma non so se sia davvero necessario avere tutti questo sistema".

Nonostante tutto, "El Diablo" è ottimista per la gara principale di Sepang: "Al mattino avevo un ottimo passo. Vogliamo ritrovare questo feeling domenica mattina. Poi potremo sicuramente fare una gara come in Thailandia, per esempio".

Risultati MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembre):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 34 gare su 39:

1° Bagnaia, 396 punti. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Oliveira 76. 16. Augusto Márquez 81. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 601 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 581 punti. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.