Fabio Quartararo (16º): O arranque correu completamente mal

Depois do 16º lugar no sprint de Sepang MotoGP, o piloto de fábrica da Yamaha, Fabio Quartararo, debateu-se com a série de problemas nas fases iniciais - "as cinco piores curvas da minha carreira".

por Johannes Orasche - Automatic translation from German

Fabio Quartararo teve que perceber mais uma vez no sprint de MotoGP de Sepang que ele é irremediavelmente inferior com a M1 neste momento, especialmente em pistas como Sepang. O francês perdeu onze segundos e terminou apenas em P16 no sprint de sábado.

Desta vez, o campeão de 2021 também teve de ceder o lugar ao seu companheiro de equipa Franco Morbidelli, com Quartararo a partir da P8. "Muitas coisas aconteceram no início", explicou Quartararo. "Eu queria manter a minha velocidade por fora e recuperar lugares, mas só consegui desativar o dispositivo de arranque na primeira combinação de curvas."

"Na curva 2 tive um contacto com o Marini. Só consegui desativar o dispositivo na curva 3. Depois, na curva 5, tive contacto com o Marc e fui muito longe. Depois, perdi provavelmente dez lugares". Conclusão de Fabio: "Acho que foram as piores cinco curvas da minha carreira."

Sobre o uso do dispositivo de holeshot, o francês disse: "Se ninguém o usasse, não haveria problema. Mas se toda a gente o usa, então temos de ser nós a usá-lo. Estas são provavelmente as poucas coisas que não precisamos de ter na nossa mota. O problema não é o traseiro, que se desliga imediatamente na zona de travagem, mas sim o dispositivo dianteiro. Claro que é mais rápido, mas não sei se todos precisamos de ter o sistema".

Apesar de tudo, "El Diablo" está otimista para a corrida principal em Sepang: "Tive um ritmo muito bom de manhã. Queremos recuperar essa sensação no domingo de manhã. Depois podemos certamente mostrar uma corrida como na Tailândia, por exemplo."

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembro):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 voltas em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 34 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 396 pontos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 601 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 581 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.