Johann Zarco (8º): Ducati no da alas

"No fue culpa mía", dijo Johann Zarco (33) tras la sesión de entrenamientos de la Q2, completamente infructuosa. "El motor se rompió en el primer intento y cuando quise dar vueltas rápidas con la moto de sustitución, me interrumpieron dos veces las banderas amarillas".

Por mucho que se lavara las manos, no había mucho que pudiera hacer desde la duodécima posición de la parrilla, y menos contra la horda de sus ultrarrápidos compañeros de marca.

"Objetivamente hablando, tengo que estar satisfecho. Me he colocado noveno y he tenido un buen duelo con Luca Marini. Pero luego me quedé atrapado detrás de Bezzecchi", dijo Zarco.

El actual medallista de bronce del mundial tenía un ritmo extraño, dijo el piloto del sur de Francia. "Era muy rápido en las rectas. Pero en las curvas, apenas se despegaba", dijo el Campeón del Mundo de Moto2 en 2015 y 2016, analizando el estilo de pilotaje del piloto del Mooney VR46.

Zarco continuó: "Habría sido emocionante si también hubiera recibido la nueva actualización aerodinámica con las aletas en la horquilla delantera. Por supuesto, entiendo que Pecco y Jorge se vean favorecidos aquí, porque están luchando por el título".

Sin embargo, cuando se enteró de que Enea Bastianini también corría con esta actualización, el 17 veces ganador de un GP se sintió un poco molesto. Su moto era la única GP23 que tenía que prescindir de esta configuración. Tales son los sutiles matices que Borgo Panigale imparte a los pilotos que se retiran.

"Sin embargo, Alex también rodó sin estas alas y fue superior", reflexionó Zarco con aprecio. También tenía otras preocupaciones para el domingo. "Tendré que prestar mucha atención a la gestión de los neumáticos. Mi neumático trasero blando estaba casi al final después de las diez vueltas en el sprint. Probablemente tendremos que enfocar la carrera con mucho cuidado para poder atacar hacia el final. Pero confío en terminar entre los cinco primeros".

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 noviembre):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 vueltas en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 34 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 396 puntos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 601 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 581 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.