Johann Zarco (8e) : Ducati donne des ailes (ou pas)

"Je n'ai pas pu m'en empêcher", a déclaré Johann Zarco (33 ans) après une séance d'entraînement Q2 complètement ratée. "Lors de la première tentative, le moteur s'est cassé et lorsque j'ai voulu faire des tours rapides avec la moto de secours, des drapeaux jaunes se sont interposés à deux reprises".

Il a beau s'en laver les mains, il n'y avait plus grand-chose à faire depuis la douzième place sur la grille, surtout face à la horde de ses collègues de marque ultra-rapides.

"Objectivement, je dois être satisfait. Je suis remonté à la neuvième place et j'ai eu un bon duel avec Luca Marini. Mais je me suis ensuite retrouvé derrière Bezzecchi", a raconté Zarco.

L'actuel troisième du championnat du monde avait un rythme étrange, selon le Français du Sud. "Il était très rapide en ligne droite. Mais dans les virages, il ne bougeait presque pas", a analysé le champion du monde Moto2 2015 et 2016 à propos du style de conduite du pilote Mooney-VR46.

Zarco poursuit : "Cela aurait été passionnant si j'avais également reçu la nouvelle mise à jour aéro avec les ailerons sur la fourche avant. Bien sûr, je comprends que Pecco et Jorge soient favorisés ici, car ils se battent pour le titre".

Mais lorsqu'il a appris qu'Enea Bastianini était lui aussi équipé de cette mise à jour, l'homme aux 17 victoires en GP a été quelque peu contrarié. En effet, sa moto était la seule GP23 à ne pas être équipée de cette configuration. C'est ainsi, les nuances subtiles que Borgo Panigale transmet aux pilotes sortants.

"Mais Alex a aussi roulé sans ces ailerons et a été supérieur", a déclaré Zarco avec reconnaissance. Pour dimanche, il aurait en outre d'autres soucis. "Je vais devoir faire très attention à la gestion des pneus. Mon pneu arrière tendre était vraiment à bout de souffle après les dix tours du sprint. Nous devrons probablement aborder la course avec beaucoup d'attention pour pouvoir attaquer vers la fin. Mais je me sens capable de terminer dans le top 5".

Résultats du sprint MotoGP de Sepang/MAL (11 novembre) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 tours en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 34 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 396 points. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 601 points (champion du monde). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 581 points. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.