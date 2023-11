Johann Zarco (8°): La Ducati non mette le ali

A Johann Zarco sono mancate le nuove ali sulla forcella della sua Ducati. Ma anche con l'aggiornamento del pacchetto aerodinamico, la sua volata non sarebbe stata un grande successo dopo la sfortunata Q2.

"Non è stata colpa mia", ha detto Johann Zarco (33) dopo la sessione di allenamento della Q2, completamente fallita. "Il motore si è rotto al primo tentativo e quando volevo fare dei giri veloci con la moto sostitutiva, sono stato interrotto due volte dalle bandiere gialle".

Per quanto si sia lavato le mani della situazione, non c'era molto da fare dalla dodicesima posizione in griglia, soprattutto contro l'orda dei suoi velocissimi colleghi di marca.

"Obiettivamente, devo essere soddisfatto. Sono salito al nono posto e ho avuto un bel duello con Luca Marini. Ma poi sono rimasto bloccato dietro a Bezzecchi", ha detto Zarco.

L'attuale bronzo mondiale aveva un ritmo strano, ha detto il pilota del sud della Francia. "Era molto veloce sui rettilinei. Ma nelle curve non riusciva quasi a partire", ha detto il campione del mondo Moto2 2015 e 2016, analizzando lo stile di guida del pilota della Mooney VR46.

Zarco ha continuato: "Sarebbe stato emozionante se avessi ricevuto anche il nuovo aggiornamento aerodinamico con le ali sulla forcella anteriore. Naturalmente, capisco che Pecco e Jorge siano favoriti qui, perché stanno lottando per il titolo".

Tuttavia, quando ha saputo che anche Enea Bastianini correva con questo aggiornamento, il 17 volte vincitore del GP si è un po' irritato. La sua moto era l'unica GP23 a dover fare a meno di questa configurazione. Sono queste le sottili sfumature che Borgo Panigale trasmette ai piloti che si ritirano.

"Tuttavia, anche Alex ha girato senza queste ali ed è stato superiore", ha commentato Zarco. Ma ha anche altre preoccupazioni per domenica. "Dovrò prestare molta attenzione alla gestione delle gomme. La mia gomma posteriore morbida era praticamente alla fine dopo i dieci giri della volata. Probabilmente dovremo affrontare la gara con molta attenzione per poter attaccare verso la fine. Ma confido in un piazzamento tra i primi cinque".

Risultati MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembre):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 34 gare su 39:

1° Bagnaia, 396 punti. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Oliveira 76. 16. Augusto Márquez 81. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 601 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 581 punti. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.