Johann Zarco (8º): A Ducati não dá asas

Johann Zarco sentiu a falta das novas asas na forquilha da sua Ducati. Mas mesmo com a atualização do pacote aerodinâmico, o seu sprint não teria sido um grande sucesso após o infeliz Q2.

"A culpa não foi minha", disse Johann Zarco (33) após a sessão de treinos da Q2, que não teve qualquer sucesso. "O motor partiu-se na primeira tentativa e quando queria fazer voltas rápidas com a moto de substituição, fui interrompido duas vezes por bandeiras amarelas."

Por muito que tenha lavado as mãos da situação, não havia muito que pudesse fazer a partir do décimo segundo lugar da grelha - especialmente contra a horda dos seus colegas de marca ultra-rápidos.

"Objetivamente, tenho de estar satisfeito. Subi para o nono lugar e tive um bom duelo com Luca Marini. Mas depois fiquei preso atrás de Bezzecchi", disse Zarco.

O atual medalhista de bronze do Campeonato do Mundo teve um ritmo estranho, disse o piloto do sul de França. "Ele era muito rápido nas rectas. Mas nas curvas, ele quase não conseguiu sair da marca", disse o Campeão do Mundo de Moto2 de 2015 e 2016, analisando o estilo de pilotagem do piloto do Mooney VR46.

Zarco continuou: "Teria sido emocionante se eu também tivesse recebido a nova atualização aerodinâmica com as asas na forquilha dianteira. Claro que compreendo que o Pecco e o Jorge são os favoritos aqui, porque estão a lutar pelo título."

No entanto, quando soube que Enea Bastianini também estava a correr com esta atualização, o vencedor de 17 GPs ficou um pouco irritado. A sua moto foi a única GP23 que teve de passar sem esta configuração. São estas as subtis nuances que a Borgo Panigale transmite aos pilotos que se reformam.

"No entanto, o Alex também rodou sem estas asas e foi superior", disse Zarco com apreço. Ele também tinha outras preocupações para domingo. "Vou ter de prestar muita atenção à gestão dos pneus. O meu pneu traseiro macio estava praticamente no fim após as dez voltas do sprint. Provavelmente, vamos ter de abordar a corrida com muito cuidado para podermos atacar no final. Mas estou confiante num resultado entre os cinco primeiros."

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembro):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 voltas em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 34 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 396 pontos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 601 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 581 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.