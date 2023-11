Franco Morbidelli: "También tiene que ver con el respeto"

Antes todo era mejor. "Hasta hace unos años, los pilotos se respetaban más en la pista", reflexiona Franco Morbidelli (28). "Sólo había un ataque total en las tres últimas vueltas de la carrera. Hoy es una lucha y pelea desde la primera vuelta del viernes. La presión es tan grande, los pilotos están a menudo tan juntos que los otros pilotos ya no son sólo adversarios, sino casi enemigos. Así es como funciona el MotoGP hoy en día. Así es como se ha desarrollado el juego y tenemos que jugar con estas reglas".

"Franky" también se refería a su compañero de equipo Fabio Quartararo. Se vio obstaculizado por Morbidelli en la sesión de entrenamientos del viernes por la tarde y lo documentó en la pista con gestos que no fueron del todo apropiados. "¿Qué se supone que tenía que hacer? Desde luego no me estaba interponiendo y ya estaba rodando por los bordillos para no estorbarle.

El once veces ganador de un GP (incluyendo 3 triunfos en MotoGP) también ve la cuestión del respeto mutuo en particular en la desenfrenada búsqueda del rebufo en Sepang. Dadas las largas rectas, es comprensible que Marc Márquez, en particular, tuviera ganas de dejar que su Honda, una vez más aterradoramente saltarina, se escapara detrás de un taxi rápido para conseguir buenos tiempos. Morbidelli también fue su víctima.

"Le saqué un buen tiempo en la primera persecución en la Q1. Cuando volvió a intentarlo la segunda vez, bajé el ritmo", confesó el piloto de Yamaha. "Él mismo se dio cuenta de que ese cambio brusco de ritmo le costó muy probablemente el ascenso a la Q2. "Ha sido un pequeño error por mi parte. Esperaba que mi tiempo fuera suficientemente bueno".

"Eso también tiene que ver con el respeto. Si un piloto no quiere a otro en su rebufo, debe reconocerlo y dejarlo estar". En los entrenamientos, las Yamahas - especialmente Fabio Quartararo - se mostraron mucho mejor que en el sprint. "Es cierto", coincidió Morbidelli. "Cuando rodamos libremente, somos rápidos aquí. Pero en cuanto estamos en un grupo, los neumáticos se sobrecalientan, la manejabilidad se vuelve mala y ya no podemos adelantar."

A pesar de todo, el italo-brasileño logró mejorar desde la 15ª posición de la parrilla hasta la 11ª en el sprint. Antes de su salida número 100 en MotoGP el domingo, era la mejor moto japonesa por detrás de siete Ducati y dos KTM.

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 noviembre):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 vueltas en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 34 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 396 puntos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 601 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 581 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.