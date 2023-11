Franco Morbidelli : "C'est aussi une question de respect".

Tout était mieux avant. "Il y a encore quelques années, les pilotes se respectaient davantage sur la piste", se souvient Franco Morbidelli (28 ans). "Ils n'attaquaient que dans les trois derniers tours de la course. Aujourd'hui, c'est une lutte acharnée dès le premier tour du vendredi. La pression est si forte, les pilotes sont souvent si proches les uns des autres que les autres ne sont plus seulement des adversaires, mais presque des ennemis. C'est ainsi que cela fonctionne aujourd'hui en MotoGP. C'est ainsi que le jeu s'est développé et nous devons jouer selon ces règles".

En filigrane, "Franky" s'adressait aussi à son coéquipier Fabio Quartararo. Ce dernier s'est vu gêné par Morbidelli lors de la séance de pratique du vendredi après-midi et l'a documenté sur la piste avec des gestes parfois peu flatteurs. "Qu'est-ce que je pouvais faire ? Je n'étais certainement pas sur le chemin et je roulais déjà sur les curbs pour ne pas le gêner.

Pour l'onze fois vainqueur d'un GP (dont trois triomphes en MotoGP), la question du respect mutuel est aussi particulièrement liée à la recherche de l'ombre du vent qui sévit à Sepang. En raison des longues lignes droites, il est compréhensible que Marc Márquez, en particulier, ait voulu laisser sa Honda, une fois de plus, claudiquer de manière inquiétante, derrière un taxi rapide pour réaliser de bons temps. Morbidelli a également été sa victime.

"Lors de la première course contre la montre en Q1, je l'avais encore tiré vers un bon temps. Quand il a essayé à nouveau la deuxième fois, j'ai freiné", a avoué le pilote Yamaha. "Il est conscient que ce changement de rythme brutal lui a très probablement coûté sa promotion en Q2. "C'est un peu de ma faute. Je m'attendais à ce que mon temps soit suffisant".

"C'est aussi une question de respect. Si un pilote ne veut pas qu'il entraîne un autre dans son sillage, ce dernier devrait s'en rendre compte et rester." Lors des essais, les Yamaha - et notamment Fabio Quartararo - semblaient nettement plus à l'aise qu'au sprint. "C'est vrai", approuve Morbidelli. "Quand nous roulons librement, nous sommes rapides ici. Mais dès que nous sommes dans un groupe, les pneus surchauffent, le comportement devient mauvais et nous ne pouvons plus dépasser".

L'Italo-Brésilien est tout de même parvenu à passer de la 15e place sur la grille de départ à la 11e place au sprint. Il était ainsi la meilleure moto japonaise avant son 100e départ en MotoGP dimanche, derrière sept Ducati et deux KTM.

Résultats du sprint MotoGP de Sepang/MAL (11 novembre) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 tours en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 34 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 396 points. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 601 points (champion du monde). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 581 points. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.