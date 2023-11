Franco Morbidelli: "C'entra anche il rispetto".

A Franco Morbidelli non sono rimaste nemmeno le briciole nella volata di Sepang. Una buona occasione per filosofeggiare sul rispetto tra i piloti della MotoGP.

Una volta era tutto più bello. "Fino a qualche anno fa, i piloti si rispettavano di più in pista", ha commentato Franco Morbidelli (28). "C'era un attacco completo solo negli ultimi tre giri della gara. Oggi è una lotta e un combattimento fin dal primo giro del venerdì. La pressione è così grande, i piloti sono spesso così vicini che gli altri non sono più solo avversari, ma quasi nemici. È così che funziona la MotoGP oggi. Questo è il modo in cui il gioco si è sviluppato e noi dobbiamo giocare secondo queste regole".

"Franky" si riferiva anche al suo compagno di squadra Fabio Quartararo. Quest'ultimo si è visto ostacolare da Morbidelli nella sessione di prove di venerdì pomeriggio e ha documentato la cosa in pista con gesti non del tutto appropriati. "Cosa avrei dovuto fare? Non stavo certo ostacolando e stavo già guidando sui cordoli per non intralciarlo".

L'undici volte vincitore di un GP (tra cui 3 trionfi in MotoGP) vede anche il problema del rispetto reciproco in particolare nella dilagante ricerca della scia a Sepang. Visti i lunghi rettilinei, è comprensibile che Marc Márquez abbia voluto lasciare che la sua Honda, ancora una volta spaventosamente saltellante, andasse via dietro a un taxi veloce per ottenere buoni tempi. Anche Morbidelli è stato la sua vittima.

"Gli ho fatto fare un buon tempo nel primo inseguimento in Q1. Quando ci ha riprovato la seconda volta, ho rallentato", ha confessato il pilota della Yamaha. "Si è reso conto che questo brusco cambio di ritmo gli è probabilmente costato la promozione in Q2. "È stato un po' un errore da parte mia. Mi aspettavo che il mio tempo fosse sufficiente".

"Anche questo ha a che fare con il rispetto. Se un pilota non vuole un altro pilota in scia, allora dovrebbe riconoscerlo e lasciarlo stare". Nelle sessioni di prove, le Yamaha - e in particolare Fabio Quartararo - sono sembrate molto più in forma che in volata. "È vero", ha concordato Morbidelli. "Quando guidiamo liberamente, qui siamo veloci. Ma quando siamo in gruppo, le gomme si surriscaldano, la maneggevolezza diventa pessima e non riusciamo più a sorpassare".

Tuttavia, l'italo-brasiliano è riuscito a passare dal 15° posto in griglia all'11° in volata. Prima della sua 100a partenza in MotoGP di domenica, era la migliore moto giapponese dietro a sette Ducati e due KTM.

Risultati MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembre):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 34 gare su 39:

1° Bagnaia, 396 punti. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Oliveira 76. 16. Augusto Márquez 81. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 601 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 581 punti. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.