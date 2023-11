Franco Morbidelli: "Também tem a ver com respeito"

Franco Morbidelli nem sequer ficou com migalhas no sprint de Sepang. Uma boa oportunidade para filosofar sobre o respeito entre os pilotos de MotoGP.

Tudo costumava ser melhor. "Até há alguns anos atrás, os pilotos respeitavam-se mais uns aos outros na pista", disse Franco Morbidelli (28). "Só havia um ataque total nas últimas três voltas da corrida. Hoje é uma luta e luta desde a primeira volta de sexta-feira. A pressão é tão grande, os pilotos estão muitas vezes tão próximos uns dos outros que os outros pilotos já não são apenas adversários, mas quase inimigos. É assim que funciona o MotoGP atualmente. É assim que o jogo se desenvolveu e temos de jogar com estas regras."

"Franky" também se referia ao seu companheiro de equipa Fabio Quartararo. Ele viu-se obstruído por Morbidelli na sessão de treinos de sexta-feira à tarde e documentou isso na pista com gestos que não eram totalmente apropriados. "O que é que eu devia fazer? Eu não estava a atrapalhar e já estava a andar nas bermas para não o atrapalhar.

O onze vezes vencedor de GPs (incluindo três triunfos no MotoGP) também vê a questão do respeito mútuo em particular na busca desenfreada por slipstreaming em Sepang. Dadas as longas rectas, é compreensível que Marc Márquez, em particular, estivesse ansioso por deixar a sua Honda, mais uma vez assustadoramente saltitante, afastar-se atrás de um táxi rápido para obter bons tempos. Morbidelli também foi sua vítima.

"Eu puxei-o para um bom tempo na primeira perseguição na Q1. Quando ele tentou novamente na segunda vez, eu diminuí a velocidade", confessou o piloto da Yamaha. "Ele percebe que essa mudança abrupta de ritmo provavelmente lhe custou a promoção para a Q2. "Foi um pouco um erro da minha parte. Esperava que o meu tempo fosse suficientemente bom".

"Isto também tem a ver com respeito. Se um piloto não quer outro piloto no seu "slipstream", então deve reconhecer isso e deixá-lo em paz." Nas sessões de treinos, as Yamahas - especialmente Fabio Quartararo - estiveram muito melhor do que no sprint. "Isso é verdade", concordou Morbidelli. "Quando andamos livremente, somos rápidos aqui. Mas assim que estamos num grupo, os pneus sobreaquecem, a manobrabilidade torna-se má e já não conseguimos ultrapassar."

No entanto, o ítalo-brasileiro conseguiu melhorar de 15º na grelha para 11º no sprint. Antes da sua 100ª partida de MotoGP no domingo, era a melhor moto japonesa atrás de sete Ducati e duas KTM.

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembro):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 voltas em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 34 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 396 pontos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 601 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 581 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.