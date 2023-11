Martin preferiría no mostrar datos en la lucha por el Campeonato del Mundo

Tras su segundo puesto en el sprint del sábado, Jorge Martín afronta la carrera del domingo del GP de Malasia a once puntos del defensor del título y autor de la pole, Francesco "Pecco" Bagnaia. Comentando sus expectativas para la carrera a 20 vueltas, el madrileño ha dicho con una sonrisa: "El ritmo será más lento que el sábado, seguro. Los que salgan con el ritmo del sprint estarán quizás en P7 al final de la carrera. Sólo desde un punto de vista físico, porque no podemos dar 20 vueltas seguidas en modo persecución del tiempo, pero también por los neumáticos."

"Los neumáticos ya estaban al límite en el sprint. Algunos pilotos como Pecco tuvieron dificultades al final. Yo tuve problemas con los neumáticos delanteros y traseros, así que tendremos que gestionar los neumáticos, un poco como en Tailandia", añadió el "Martinator", que se impuso a Brad Binder y, sobre todo, a Bagnaia hace quince días en Buriram tras una carrera tácticamente inteligente.

Otro piloto de Ducati, el ganador del sprint Alex Márquez, también causó una gran impresión en Malasia. Las decididas maniobras de la estrella de Gresini ya hicieron temblar a Martin en el sprint, ¿será por eso que el subcampeón del mundo está preocupado por la carrera principal?

"Creo que el domingo tendremos una carrera completamente diferente", responde Martin. "He visto que daba bastantes vueltas mientras rodaba. Está recuperando tiempo, pero creo que a partir de la vuelta 12 es imposible pilotar así. Ya veremos. Si Alex puede mantener este ritmo durante cinco o seis vueltas más, ganará al 100%. Ojalá podamos dar un paso en la puesta a punto para estar más cerca y ser más rápidos".

Sobre la comparación con su rival por el título, Pecco Bagnaia, el piloto del Pramac Ducati ha revelado: "He estado mirando los datos todo el fin de semana y estamos muy cerca, pilotamos súper parecido. Si miras los datos, pensarás que es el mismo piloto. Es complicado entender dónde podemos mejorar".

El fabricante de Borgo Panigale no quiere restringir el habitual intercambio de datos entre el equipo de trabajo de Lenovo y los tres equipos cliente, ni siquiera en la fase final de la batalla por el Campeonato del Mundo. ¿Cree Martin que es justo? "Creo que la estrategia de Ducati es realmente buena porque todos los pilotos pueden llegar a un nivel realmente bueno", dijo.

Sin embargo, el español reconoció: "Preferiría no ver ningún dato y que los demás tampoco vieran los míos. Es cierto que el intercambio de datos me ha ayudado un poco a veces, pero eso es quizá el 10%. El resto del tiempo voy a lo mío y tengo la sensación de que llego muy rápido al límite y los demás me alcanzan. Pero es justo y lo sabíamos cuando firmamos el contrato con Ducati. Por eso es como es".

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 noviembre):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 vueltas en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 34 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 396 puntos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 601 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 581 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.