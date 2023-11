Martin préférerait ne pas montrer ses données dans la lutte pour le championnat du monde

Après sa deuxième place au sprint samedi, Jorge Martin aborde la course du GP de Malaisie avec onze points de retard sur le tenant du titre et poleman Francesco "Pecco" Bagnaia. Concernant ses attentes pour la course de 20 tours, le Madrilène a déclaré avec un sourire en coin : "Le rythme sera plus lent que samedi, c'est certain. Les gars qui partent avec le rythme du sprint seront peut-être en P7 à la fin de la course. Ne serait-ce que sur le plan physique, parce que nous ne pouvons pas faire 20 tours d'affilée en mode "chasse au chrono", mais aussi à cause des pneus".

"Les pneus étaient déjà à la limite lors du sprint. Certains pilotes comme Pecco ont eu des difficultés à la fin. J'ai eu du mal avec le pneu avant et le pneu arrière, il va donc falloir gérer les pneus, un peu comme en Thaïlande", a ajouté le "Martinator", qui s'était imposé il y a deux semaines à Buriram après une course tactiquement intelligente face à Brad Binder et surtout Bagnaia.

En Malaisie, un autre pilote Ducati, Alex Márquez, vainqueur du sprint, fait toutefois forte impression. Les manœuvres déterminées de la star de Gresini ont déjà fait tourner la tête de Martin lors du sprint, est-ce pour cela que le deuxième du championnat du monde s'inquiète en vue de la course principale ?

"Je pense que nous aurons une course complètement différente dimanche", a répondu Martin. "J'ai vu qu'il avait un spinning assez fort en roulant. Il gagne du temps, mais je pense qu'à partir du 12e tour, il est impossible de rouler ainsi. Nous verrons bien. Si Alex peut maintenir ce rythme pendant cinq ou six tours de plus, il sera gagnant à 100%. Espérons que nous pourrons faire un pas en avant dans les réglages pour être plus proches et plus rapides".

Concernant la comparaison avec son rival pour le titre Pecco Bagnaia, le pilote Pramac-Ducati a révélé : "J'ai regardé les données tout le week-end et nous sommes tellement proches, nous avons un pilotage super similaire. Quand on regarde les données, on a envie de croire que c'est le même pilote. C'est compliqué de comprendre où nous pouvons encore nous améliorer".

Le constructeur de Borgo Panigale ne veut pas limiter l'échange habituel de données entre l'équipe d'usine Lenovo et les trois teams clients, même dans la phase finale de la bataille du championnat du monde. Martin pense-t-il que c'est juste ? "Je pense que la stratégie de Ducati est vraiment bonne, car chaque pilote peut atteindre un très bon niveau", a-t-il lancé.

Mais l'Espagnol a ensuite reconnu : "Je préférerais ne pas voir de données et que les autres ne puissent pas voir les miennes non plus. Il est certain que l'échange de données m'a parfois un peu aidé, mais cela représente peut-être 10 %. Le reste du temps, je fais mon travail et j'ai l'impression d'atteindre rapidement mes limites et que les autres me rattrapent. Mais c'est juste et nous le savions déjà lorsque nous avons signé le contrat avec Ducati. C'est pour ça que c'est comme ça".

Résultats du sprint MotoGP de Sepang/MAL (11 novembre) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 tours en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 34 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 396 points. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 601 points (champion du monde). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 581 points. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.