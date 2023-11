Martin preferirebbe non mostrare i dati nella lotta per il Campionato del Mondo

La lotta per il titolo MotoGP 2023 si è trasformata in un duello interno alla Ducati tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Lo sfidante del team clienti Pramac è fiducioso per Sepang.

Dopo il secondo posto in volata di sabato, Jorge Martin si presenta alla gara di domenica del GP della Malesia con undici punti di distacco dal campione in carica e autore della pole position Francesco "Pecco" Bagnaia. Commentando le sue aspettative per la gara di 20 giri, il madrileno ha detto con un sorriso: "Il ritmo sarà più lento di sabato, sicuramente. I ragazzi che partono con il ritmo dello sprint saranno forse in P7 alla fine della gara. Solo da un punto di vista fisico, perché non possiamo fare 20 giri di fila in modalità "time chase", ma anche a causa delle gomme".

"Le gomme erano già al limite nello sprint. Alcuni corridori, come Pecco, hanno avuto difficoltà nel finale. Io ho faticato sia con l'anteriore che con il posteriore, quindi dovremo gestire le gomme, un po' come in Thailandia", ha aggiunto il "Martinator", che quindici giorni fa a Buriram ha prevalso su Brad Binder e, soprattutto, su Bagnaia dopo una gara tatticamente intelligente.

Anche un altro pilota Ducati, il vincitore dello sprint Alex Márquez, ha fatto un'ottima impressione in Malesia. Le manovre determinate del fuoriclasse di Gresini hanno già fatto scuotere la testa a Martin in volata, è per questo che il vicecampione del mondo è preoccupato per la gara principale?

"Penso che domenica avremo una gara completamente diversa", ha risposto Martin. "Ho visto che stava girando parecchio mentre era in sella. Sta recuperando tempo, ma credo che dal 12° giro sia impossibile guidare così. Vedremo. Se Alex riuscirà a mantenere questo ritmo per altri cinque o sei giri, vincerà al 100%. Speriamo di poter fare un passo avanti nella messa a punto per essere più vicini e più veloci".

Sul confronto con il suo rivale per il titolo Pecco Bagnaia, il pilota del Pramac Ducati ha rivelato: "Ho guardato i dati per tutto il weekend e siamo così vicini, guidiamo in modo super simile. Se si guardano i dati, si potrebbe pensare che si tratti dello stesso pilota. È complicato capire dove possiamo migliorare".

Il costruttore di Borgo Panigale non vuole limitare il consueto scambio di dati tra il team Lenovo works e i tre team clienti, nemmeno nella fase finale della lotta per il Mondiale. Martin pensa che sia giusto? "Penso che la strategia della Ducati sia davvero buona perché ogni pilota può arrivare a un livello molto buono", ha detto.

Tuttavia, lo spagnolo ha poi ammesso: "Preferirei non vedere alcun dato e che anche gli altri non vedessero i miei dati. Lo scambio di dati mi ha sicuramente aiutato un po' in alcuni momenti, ma si tratta forse del 10%. Il resto del tempo faccio le mie cose e ho la sensazione di raggiungere il limite così velocemente e che gli altri mi raggiungano. Ma è giusto così e lo sapevamo quando abbiamo firmato il contratto con la Ducati. Ecco perché le cose stanno così".

Risultati MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembre):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 34 gare su 39:

1° Bagnaia, 396 punti. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Oliveira 76. 16. Augusto Márquez 81. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 601 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 581 punti. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.