Martin prefere não mostrar dados na luta pelo Campeonato do Mundo

Após o seu segundo lugar no sprint de sábado, Jorge Martin vai para a corrida de domingo do GP da Malásia a onze pontos do atual campeão e pole-setter Francesco "Pecco" Bagnaia. Comentando as suas expectativas para a corrida de 20 voltas, o madrileno disse com um sorriso: "O ritmo será mais lento do que no sábado, com certeza. Os que começarem com o ritmo do sprint estarão talvez em P7 no final da corrida. Só do ponto de vista físico, porque não podemos fazer 20 voltas seguidas no modo de perseguição do tempo, mas também por causa dos pneus."

"Os pneus já estavam no seu limite no sprint. Alguns pilotos, como o Pecco, tiveram dificuldades no final. Eu tive dificuldades com os pneus dianteiros e traseiros, por isso vamos ter de gerir os pneus - um pouco como na Tailândia", acrescentou o "Martinator", que prevaleceu contra Brad Binder e, acima de tudo, Bagnaia há duas semanas em Buriram, após uma corrida taticamente inteligente.

Outro piloto da Ducati, o vencedor do sprint Alex Márquez, também deixou uma forte impressão na Malásia. As manobras determinadas da estrela da Gresini já fizeram Martin abanar a cabeça no sprint, é por isso que o vice-campeão do mundo está preocupado com a corrida principal?

"Acho que vamos ter uma corrida completamente diferente no domingo", respondeu Martin. "Vi que ele estava a rodar um pouco durante a corrida. Ele está a recuperar tempo, mas acho que a partir da 12ª volta é impossível andar assim. Veremos. Se o Alex conseguir manter este ritmo durante mais cinco ou seis voltas, vai ganhar a 100 por cento. Espero que consigamos dar um passo na afinação para estarmos mais próximos e mais rápidos."

Sobre a comparação com o seu rival pelo título, Pecco Bagnaia, o piloto da Pramac Ducati revelou: "Estive a ver os dados durante todo o fim de semana e estamos muito próximos, andamos de forma muito semelhante. Se olharmos para os dados, pensamos que é o mesmo piloto. É complicado perceber onde podemos melhorar".

O fabricante de Borgo Panigale não quer restringir a habitual troca de dados entre a equipa de trabalho da Lenovo e as três equipas clientes, mesmo na fase final da batalha do Campeonato do Mundo. Martin acha que isso é justo? "Acho que a estratégia da Ducati é muito boa porque todos os pilotos podem chegar a um nível muito bom", disse ele.

No entanto, o espanhol admitiu: "Preferia não ver quaisquer dados e que os outros também não vissem os meus dados. A troca de dados tem-me ajudado um pouco, mas isso é talvez 10%. O resto do tempo faço o meu trabalho e tenho a sensação de que chego ao limite muito rapidamente e os outros apanham-me. Mas é justo e nós sabíamos isso quando assinámos o contrato com a Ducati. É por isso que as coisas são como são."

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembro):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 voltas em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 34 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 396 pontos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 601 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 581 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.