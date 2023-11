Luca Marini sobre Honda: "Valentino está muy contento"

El equipo Mooney VR46-Ducati está constantemente entre los primeros en el Campeonato del Mundo de MotoGP este año con Marco Bezzecchi en tercer lugar y Luca Marini en octavo, aunque el hermano de Valentino Rossi suele estar eclipsado por "Bez", a pesar de que claramente sobresale por encima de su compañero de equipo gracias a su imponente altura de 184 centímetros.

Hasta hace unos días, la alineación de pilotos del Mooney VR46 para 2024v también parecía inamovible, con Bezzecchi y Marini. Pero tras llegar a Kuala Lumpur, Marini no ocultó de repente la noticia de que está muy interesado en el puesto vacante en Repsol-Honda.

SPEEDWEEK.com preguntó al director del equipo VR46, Uccio Salucci, sobre la situación actual. Que un miembro de la familia de Valentino Rossi tenga contrato con Honda suena extraño.

Después de todo, "El Doctor" abandonó Repsol-Honda de forma consecutiva tras la temporada 2003 porque los japoneses le decían constantemente que Rossi sólo se había proclamado campeón del mundo cuatro veces seguidas debido a la superioridad de su equipo. Sin embargo, "Vale" quería demostrar al entonces jefe de HRC, Kanazawa, que el piloto marca la diferencia.

Valentino fichó por Yamaha y triunfó con la M1 en la primera carrera, en Welkom, en 2004. Dio una lección a la armada Honda con la supuestamente imbatible RC211V de 990cc y cinco cilindros. Rossi ganó cuatro títulos mundiales de MotoGP para Yamaha en 2004, 2005, 2008 y 2009.

Cuando Rossi se fue, Kanazawa proclamó: "Si se va, construiremos una moto aún mejor y le destruiremos".

En realidad, Honda sólo ganó el Mundial con Hayden en 2006 y Stoner en 2011 tras la marcha de Rossi, antes de que empezara la racha ganadora de Marc Márquez en 2013.

Uccio, ¿cuál es la situación con Luca Marini? Al parecer ya ha llegado a un acuerdo con Repsol Honda.

En realidad no es un asunto de nuestro equipo. El mánager de Luca, Francesco Secchiaroli, está llevando las negociaciones. Creo que habrá claridad al final de este fin de semana o a más tardar el viernes en Qatar.

Como ya he dicho, ni yo ni el equipo estamos gestionando esta situación. Las conversaciones las están llevando la VR46 Riders Academy y Honda.

Les he dicho: Por favor, hacédmelo saber en cuanto sepáis algo.

Pero cuando un equipo pierde a un piloto a estas alturas de la temporada, suele causar serios problemas.

No, no es un gran problema para mí. Porque empezamos este proyecto de equipo de MotoGP para dar a los jóvenes pilotos una entrada en MotoGP y formarlos para un equipo de fábrica.

Un ejemplo: Cuando Ducati preguntó en verano si podía fichar a Bezzecchi para el equipo Pramac en 2024, "Bez" decidió quedarse con nosotros.

Consideramos positivas estas situaciones. El equipo VR46 y la Riders Academy son dos empresas distintas, pero tenemos objetivos similares. Es un éxito para el equipo que nuestros pilotos reciban ofertas de equipos de trabajo.

También consideramos un éxito que Luca Marini se una ahora al equipo oficial de Honda.

HRC sólo ha ofrecido contratos de un año a todos los candidatos, desde Di Giannantonio hasta Oliveira y Pol Espargaró. ¿Se aplica esto también a Marini?

Para ser sincero, no lo sé. Esa no es mi área, habría que preguntarle al gerente de Lucas, Francesco Secchiaroli. No estoy al tanto de esos detalles.

Sólo he pedido que se nos informe antes del próximo lunes, si es posible. Sería lo mejor para nosotros.

¿Porque el equipo VR46 tiene que preparar el test de Valencia dentro de 17 días con el nuevo piloto y posiblemente reorganizar el equipo técnico?

Así es.

Mooney VR46 se considera una fábrica de talentos. Pero no hay ningún piloto en la Academia que sea lo suficientemente bueno para MotoGP. Y Vietti tiene contrato con Aki Ajo para el Campeonato del Mundo de Moto2 de 2024.

Sí, Vietti no es un posible candidato.

Fabio Di Giannantonio nunca estuvo en la Academia VR46. Además, ¿es demasiado mayor con 25 años?

El equipo no es sólo para los pilotos de la Academia. Ya no tenemos pilotos adecuados allí, así que tenemos que buscar en otra parte.

Di Giannantonio no entra en nuestros planes. Me gusta y le aprecio como buen piloto. Pero no nos conviene porque queremos contar con pilotos jóvenes que tengan la mentalidad adecuada.

La mayoría de los pilotos rápidos ya no están disponibles.

No sé.

Fermín Aldeguer tiene contrato con Speed-up, pero quiere irse. Eso es bien sabido. He oído que sustituirá a Marini.

Aldeguer es bueno. Pero tiene contrato.

El jefe de su equipo, Boscoscuro, pide al menos 400.000 euros por su traspaso.

¿Ah, sí? No lo sé. Espero que Marini se quede. Espero que Marini se quede. Ese es mi plan A.

Cuando Valentino Rossi se separó de Honda después de 2003, se convirtió en el enemigo de los japoneses. Renunció al material de Honda en Moto3 y se alió con KTM. Ahora Luca tiene que decirle a su hermano: Voy a ser piloto oficial de Honda.

No, Valentino está muy contento. Porque HRC es una de las mejores empresas del mundo. Honda es el número 1 en motos.

Valentino apoyó a Luca Marini desde los diez años. Desde ese día, el sueño era llevar a Luca a un equipo de MotoGP. Ese ha sido nuestro objetivo durante 15 años.