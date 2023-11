Luca Marini sobre a Honda: "Valentino está muito feliz

A equipa Mooney VR46-Ducati está constantemente entre os primeiros no Campeonato do Mundo de MotoGP deste ano, com Marco Bezzecchi em terceiro lugar e Luca Marini em oitavo, apesar de o irmão de Valentino Rossi ser habitualmente ofuscado por "Bez", apesar de ser claramente mais alto que o seu companheiro de equipa graças à sua imponente altura de 184 centímetros.

Até há poucos dias, o alinhamento de pilotos da Mooney VR46 para 2024v também parecia estar definido - com Bezzecchi e Marini. Mas depois de chegar a Kuala Lumpur, Marini não escondeu que está muito interessado no lugar vago na Repsol-Honda.

O SPEEDWEEK.com perguntou ao Diretor da Equipa VR46, Uccio Salucci, sobre a situação atual. Porque um membro da família de Valentino Rossi tem um contrato com a Honda - isso soa estranho.

Afinal de contas, "O Doutor" deixou a Repsol-Honda após a época de 2003 porque os japoneses lhe diziam constantemente que Rossi só se tinha tornado campeão do mundo quatro vezes seguidas devido ao seu equipamento superior. No entanto, "Vale" queria provar ao então chefe da HRC, Kanazawa, que o piloto faz a diferença.

Por isso, Valentino assinou com a Yamaha - e triunfou com a M1 logo na primeira corrida em Welkom, em 2004. Ele deu uma lição à armada Honda com a supostamente imbatível RC211V de 990cc e cinco cilindros. Rossi ganhou quatro títulos do Campeonato do Mundo de MotoGP para a Yamaha em 2004, 2005, 2008 e 2009.

Quando Rossi saiu, Kanazawa proclamou: "Se ele sair, vamos construir uma moto ainda melhor e destruí-lo."

Na realidade, a Honda só ganhou o Campeonato do Mundo com Hayden em 2006 e Stoner em 2011 depois da saída de Rossi, antes da série de vitórias de Marc Márquez começar em 2013.

Uccio, qual é a situação com Luca Marini? Aparentemente, ele já chegou a um acordo com a Repsol Honda.

Não é um assunto que diga respeito à nossa equipa. O empresário do Luca, Francesco Secchiaroli, está a conduzir as negociações. Penso que haverá clareza no final deste fim de semana ou, o mais tardar, na sexta-feira no Qatar.

Como já disse, esta situação não está a ser gerida por mim ou pela equipa. As conversações estão agora a ser conduzidas pela VR46 Riders Academy e pela Honda.

Eu disse-lhes: "Por favor, informem-me assim que souberem alguma coisa.

Mas quando uma equipa perde um piloto nesta altura da época, normalmente causa problemas graves.

Não, não é um grande problema para mim. Porque começámos este projeto de equipa de MotoGP para dar aos jovens pilotos uma entrada no MotoGP e para os treinar para uma equipa de fábrica.

Um exemplo: quando a Ducati perguntou no verão se podia contratar o Bezzecchi para a equipa Pramac em 2024, o "Bez" decidiu ficar connosco.

Vemos estas situações como positivas. A equipa VR46 e a Riders Academy são duas empresas separadas, mas temos objectivos semelhantes. É um sucesso para a equipa quando os nossos pilotos recebem ofertas de equipas de trabalho.

Também consideramos um sucesso o facto de Luca Marini se juntar à equipa de fábrica da Honda.

A HRC só ofereceu contratos de um ano a todos os candidatos, desde Di Giannantonio a Oliveira e Pol Espargaró. Será que isso também se aplica a Marini?

Para ser sincero, não sei. Não é a minha área, teria de perguntar ao diretor do Lucas, Francesco Secchiaroli. Não estou a par desses pormenores.

Pedi apenas que nos informassem até à próxima segunda-feira, se possível. Seria melhor para nós.

Porque a equipa VR46 tem de se preparar para o teste de Valência dentro de 17 dias com o novo piloto e possivelmente reorganizar a equipa técnica?

É verdade.

A Mooney VR46 é considerada uma fábrica de talentos. Mas não há nenhum piloto na Academia que seja suficientemente bom para o MotoGP. E Vietti está sob contrato com Aki Ajo para o Campeonato do Mundo de Moto2 de 2024.

Sim, Vietti não é um candidato possível.

Fabio Di Giannantonio nunca esteve na Academia VR46. Além disso, será que é demasiado velho, com 25 anos?

A equipa não é só para os pilotos da Academia. Já não temos lá nenhum piloto adequado, por isso temos de procurar noutro lado.

Di Giannantonio não faz parte dos nossos planos. Gosto dele e aprecio-o como um bom piloto. Mas não nos serve porque queremos utilizar jovens pilotos com a mentalidade correcta.

A maior parte dos pilotos rápidos de topo já não estão disponíveis.

Não sei.

Fermin Aldeguer tem um contrato com a Speed-up, mas quer sair. Isso é sabido. Ouvi dizer que ele vai substituir o Marini.

Aldeguer é bom. Mas tem um contrato.

O seu chefe de equipa, Boscoscuro, exige pelo menos 400.000 euros como taxa de transferência.

Sim? Não sei. Espero que o Marini fique. É o meu plano A.

Quando Valentino Rossi se separou da Honda depois de 2003, tornou-se inimigo dos japoneses. Desistiu do material da Honda na Moto3 e aliou-se à KTM. Agora Luca tem de dizer ao irmão: vou ser um piloto da Honda.

Não, Valentino está muito feliz. Porque a HRC é uma das melhores empresas do mundo. A Honda é a número 1 em motociclos.

Valentino apoiou Luca Marini desde os dez anos de idade. A partir desse dia, o sonho era colocar o Luca numa equipa de MotoGP. Esse foi o nosso objetivo durante 15 anos.