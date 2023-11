Luca Marini à propos de Honda : "Valentino est très heureux".

Avec Marco Bezzecchi, troisième du championnat du monde, et Luca Marini, huitième, l'équipe Mooney VR46-Ducati est constamment en tête du championnat du monde MotoGP, même si le frère de Valentino Rossi est souvent dans l'ombre de "Bez", même s'il domine clairement son coéquipier grâce à sa taille imposante de 184 centimètres.

Jusqu'à il y a quelques jours, la formation des pilotes de la troupe VR46 semblait également gravée dans le marbre pour 2024 - avec Bezzecchi et Marini. Mais après son arrivée à Kuala Lumpur, Marini n'a soudain plus fait mystère de la nouvelle selon laquelle il était fortement intéressé par la place vacante chez Repsol Honda.

SPEEDWEEK.com s'est renseigné auprès du directeur de l'équipe VR46, Uccio Salucci, sur l'état de la situation. Car un membre de la famille de Valentino Rossi sous contrat chez Honda - cela semble étrange.

En effet, "The Doctor" a quitté Repsol-Honda dans le fracas après la saison 2003, car les Japonais lui répétaient sans cesse que Rossi n'était devenu champion du monde quatre fois de suite que grâce à la supériorité de son matériel. "Vale" voulait cependant prouver à Kanazawa, le patron du HRC de l'époque, que c'est le pilote qui fait la différence.

Valentino a donc signé chez Yamaha - et a triomphé avec la M1 dès la première course en 2004 à Welkom. Il a donné une leçon à l'armada Honda avec la RC211V, un cinq cylindres de 990 cm3 soi-disant imbattable. Rossi a ensuite remporté quatre titres de champion du monde MotoGP pour Yamaha en 2004, 2005, 2008 et 2009.

Pourtant, Kanazawa avait claironné lors du départ de Rossi : "S'il part, nous construirons une moto encore meilleure et nous le détruirons".

En réalité, après le départ de Rossi, Honda n'a remporté le championnat du monde qu'en 2006 avec Hayden et en 2011 avec Stoner, avant que ne commence en 2013 la série de victoires de Marc Márquez.

Uccio, quelle est la situation avec Luca Marini ? Apparemment, il est déjà d'accord avec Repsol-Honda.

En fait, cela ne concerne pas notre équipe. Le manager de Luca, Francesco Secchiaroli, mène les négociations. Je pense qu'à la fin de ce week-end ou au plus tard vendredi au Qatar, les choses seront claires.

Comme je l'ai dit, cette situation n'est pas gérée par moi ou par l'équipe. Les discussions sont maintenant menées par la VR46 Riders Academy et Honda.

Je leur ai dit : s'il vous plaît, tenez-moi au courant dès que vous savez quelque chose.

Mais quand une équipe perd un pilote si tard dans la saison, cela cause généralement de graves problèmes.

Non, pour moi, ce n'est pas un gros problème. Car nous avons lancé ce projet de team MotoGP pour permettre à de jeunes pilotes d'accéder au MotoGP et de les former pour un team Factory.

Un exemple : lorsque Ducati a demandé cet été s'ils pouvaient engager Bezzecchi pour le team Pramac en 2024, "Bez" a décidé de rester chez nous.

Nous voyons ce genre de situation de manière positive. L'équipe VR46 et la Riders Academy sont deux sociétés distinctes, mais nous poursuivons des objectifs similaires. Pour l'équipe, c'est un succès lorsque nos pilotes reçoivent des offres d'équipes d'usine.

Nous considérons également que c'est un succès si Luca Marini rejoint maintenant l'équipe d'usine Honda.

HRC n'a proposé à tous les candidats, de Di Giannantonio à Pol Espargaró en passant par Oliveira, que des contrats d'un an. Luca Marini demande deux ou trois ans ?

Honnêtement, je ne sais pas. Ce n'est pas mon domaine, il faudrait demander au manager de Luca, Francesco Secchiaroli. Je ne suis pas au courant de ces détails.

J'ai seulement demandé à ce que nous soyons informés d'ici lundi prochain, si possible. Ce serait mieux pour nous.

Parce que l'équipe VR46 doit préparer le test de Valence dans 17 jours avec le nouveau pilote et éventuellement recomposer l'équipe technique ?

C'est exact.

Mooney VR46 est considéré comme une pépinière de talents. Mais l'Academy ne compte aucun pilote suffisamment bon pour le MotoGP. Et Vietti est sous contrat avec Aki Ajo pour le championnat du monde Moto2 2024.

Oui, Vietti n'est pas un candidat potentiel.

Fabio Di Giannantonio n'a jamais fait partie de la VR46 RidersAcademy. De plus, à 25 ans, il est trop vieux ?

L'équipe n'existe pas seulement pour les pilotes de l'Academy. Là-bas, nous n'avons plus de pilotes qui nous conviennent, nous devons donc chercher ailleurs.

Di Giannantonio ne fait pas partie de notre planification. Je l'aime bien et je l'apprécie en tant que bon pilote. Mais il ne nous convient pas, car nous voulons utiliser de jeunes pilotes qui ont la bonne mentalité.

La plupart des pilotes rapides de haut niveau ne sont plus disponibles.

Je ne sais pas.

Fermin Aldeguer a certes un contrat avec Speed-up, mais il veut partir. C'est de notoriété publique. J'ai entendu dire qu'il allait prendre la place de Marini.

Aldeguer est bon. Mais il a un contrat.

Son chef d'équipe Boscoscuro demande au moins 400.000 euros de transfert.

Oui ? Je ne sais pas. J'espère que Marini restera. C'est mon plan A.

Lorsque Valentino Rossi s'est séparé de Honda après 2003, il est devenu l'ennemi des Japonais. Il a renoncé au matériel Honda en Moto3 et s'est allié à KTM. Maintenant, Luca doit dire à son frère : "Je vais devenir pilote d'usine Honda.

Non, Valentino est très heureux. Car le HRC est l'une des meilleures entreprises du monde. Honda est le numéro 1 pour les motos.

Valentino a soutenu Luca Marini dès l'âge de dix ans. Depuis ce jour, le rêve d'amener Luca dans une équipe d'usine MotoGP existait. C'était notre objectif depuis 15 ans.