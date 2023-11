Luca Marini sulla Honda: "Valentino è molto contento".

Quest'anno il team Mooney VR46-Ducati è costantemente tra i leader del Campionato del Mondo di MotoGP con Marco Bezzecchi al terzo posto e Luca Marini all'ottavo, anche se il fratello di Valentino Rossi è solitamente messo in ombra da "Bez", nonostante sovrasti nettamente il compagno di squadra grazie alla sua imponente altezza di 184 centimetri.

Fino a pochi giorni fa, la formazione dei piloti della squadra VR46 per il 2024 sembrava essere definita, con Bezzecchi e Marini. Ma dopo l'arrivo a Kuala Lumpur, Marini non ha fatto mistero di essere molto interessato al posto vacante alla Repsol Honda.

SPEEDWEEK.com ha chiesto al direttore del team VR46, Uccio Salucci, di chiarire la situazione attuale. Perché un membro della famiglia di Valentino Rossi sotto contratto con la Honda - sembra strano.

Dopo tutto, "Il Dottore" ha lasciato la Repsol-Honda dopo la stagione 2003 perché i giapponesi gli dicevano costantemente che Rossi era diventato campione del mondo per quattro volte di seguito solo grazie a un equipaggiamento superiore. Tuttavia, "Vale" voleva dimostrare all'allora capo della HRC Kanazawa che il pilota fa la differenza.

Valentino firmò quindi con la Yamaha e trionfò con la M1 alla prima gara a Welkom nel 2004. Ha dato una lezione all'armata Honda con la RC211V a cinque cilindri da 990 cc, apparentemente imbattibile. Rossi ha poi vinto quattro titoli mondiali di MotoGP per la Yamaha nel 2004, 2005, 2008 e 2009.

Quando Rossi se ne andò, Kanazawa proclamò: "Se se ne va, costruiremo una moto ancora migliore e lo distruggeremo".

In realtà, dopo la partenza di Rossi, la Honda ha vinto il Campionato del Mondo solo con Hayden nel 2006 e Stoner nel 2011, prima che iniziasse la striscia di vittorie di Marc Márquez nel 2013.

Uccio, qual è la situazione di Luca Marini? Pare che abbia già raggiunto un accordo con la Repsol Honda.

Non è una questione che riguarda la nostra squadra. Il manager di Luca, Francesco Secchiaroli, sta conducendo le trattative. Penso che ci sarà chiarezza entro la fine di questo fine settimana o al massimo entro venerdì in Qatar.

Come ho detto, questa situazione non è gestita da me o dalla squadra. Le trattative sono ora condotte dalla VR46 Riders Academy e dalla Honda.

Ho detto loro: "Fatemi sapere non appena sapete qualcosa".

Ma quando una squadra perde un pilota a questo punto della stagione, di solito causa seri problemi.

No, non è un grosso problema per me. Perché abbiamo avviato questo progetto di team MotoGP per dare ai giovani piloti la possibilità di entrare in MotoGP e di formarli per un team ufficiale.

Un esempio: quando in estate la Ducati ha chiesto se poteva ingaggiare Bezzecchi per il team Pramac nel 2024, "Bez" ha deciso di rimanere con noi.

Vediamo queste situazioni come positive. Il team VR46 e la Riders Academy sono due aziende separate, ma abbiamo obiettivi simili. È un successo per il team quando i nostri corridori ricevono offerte da squadre di lavoro.

Consideriamo un successo anche il fatto che Luca Marini si unisca al team ufficiale Honda.

HRC ha offerto solo contratti di un anno a tutti i candidati, da Di Giannantonio a Oliveira e Pol Espargaró. Luca Marini chiede due o tre anni?

Ad essere onesti, non lo so. Non è il mio campo, dovreste chiederlo al manager di Luca, Francesco Secchiaroli. Non sono a conoscenza di questi dettagli.

Ho solo chiesto di essere informato possibilmente entro lunedì prossimo. Sarebbe meglio per noi.

Perché il team VR46 deve prepararsi per i test di Valencia tra 17 giorni con il nuovo pilota ed eventualmente riorganizzare la squadra tecnica?

È vero.

Mooney VR46 è considerata una fabbrica di talenti. Ma nell'Academy non c'è nessun pilota abbastanza bravo per la MotoGP. E Vietti è sotto contratto con Aki Ajo per il Campionato del Mondo Moto2 2024.

Sì, Vietti non è un possibile candidato.

Fabio Di Giannantonio non ha mai fatto parte della VR46 RidersAcademy. Inoltre, a 25 anni è troppo vecchio?

La squadra non è solo per i piloti dell'Academy. Non abbiamo più piloti adatti, quindi dobbiamo cercare altrove.

Di Giannantonio non rientra nei nostri piani. Mi piace e lo apprezzo come buon pilota. Ma non è adatto a noi perché vogliamo utilizzare giovani piloti che abbiano la giusta mentalità.

La maggior parte dei top rider veloci non sono più disponibili.

Non lo so.

Fermin Aldeguer ha un contratto con la Speed-up, ma vuole andarsene. Questo è risaputo. Ho sentito dire che prenderà il posto di Marini.

Aldeguer è bravo. Ma ha un contratto.

Il suo capo squadra Boscoscuro chiede almeno 400.000 euro come tassa di trasferimento.

Si? Non lo so. Spero che Marini rimanga. È il mio piano A.

Quando Valentino Rossi si è separato dalla Honda dopo il 2003, è diventato un nemico dei giapponesi. Ha rinunciato al materiale Honda in Moto3 e si è alleato con la KTM. Ora Luca deve dire a suo fratello: sarò un pilota ufficiale Honda.

No, Valentino è molto contento. Perché HRC è una delle migliori aziende al mondo. Honda è il numero 1 delle moto.

Valentino ha sostenuto Luca Marini dall'età di dieci anni. Da quel giorno, il sogno era di portare Luca in un team di lavoro della MotoGP. Questo è stato il nostro obiettivo per 15 anni.