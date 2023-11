Ticker live Sepang : avantage Bagnaia ou Martin ?

La lutte pour le titre MotoGP 2023 se poursuit lors du troisième avant-dernier Grand Prix de la saison : toute l'actualité de la course en Malaisie à partir de 8 heures (CET) dans le live-ticker de SPEEDWEEK.com.

La domination de Ducati se poursuit à Sepang : pour la première fois dans l'ère du MotoGP, six représentants du même constructeur se sont assurés les six premières places sur la grille de départ. Francesco "Pecco" Bagnaia, vainqueur de l'année dernière et tenant du titre, a décroché la pole position, mais Jorge Martin a repris deux points dans la lutte pour le championnat du monde au cours du sprint de 10 tours. La victoire du samedi est toutefois revenue au pilote Gresini-Ducati Alex Márquez.

La course MotoGP en live-ticker :