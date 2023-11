Live ticker Sepang: Vantagem para Bagnaia ou Martin?

A luta pelo título de MotoGP de 2023 entra na próxima ronda no penúltimo Grande Prémio da época: toda a ação da corrida da Malásia a partir das 8h00 (CET) no live ticker do SPEEDWEEK.com.

O domínio da Ducati continuou em Sepang: pela primeira vez na era do MotoGP, seis representantes do mesmo fabricante garantiram as primeiras seis posições da grelha. A pole position foi garantida pelo vencedor do ano passado e atual campeão Francesco "Pecco" Bagnaia, mas na corrida de 10 voltas Jorge Martin ganhou dois pontos na luta pelo campeonato do mundo. No entanto, a vitória no sábado foi para o piloto da Gresini Ducati, Alex Márquez.

A corrida de MotoGP no live ticker: