Enea Bastianini (1°/Ducati): "È un segreto".

Dopo una stagione 2023 tormentata dagli infortuni, Enea Bastianini è tornato in vetta al GP della Malesia e ha festeggiato la sua prima vittoria come pilota ufficiale Ducati. In seguito ha dato libero sfogo alle sue emozioni.

Mentre Enea Bastianini si era tenuto doverosamente dietro il compagno di squadra e leader del campionato del mondo Pecco Bagnaia nella volata di sabato, domenica è riuscito a sfuggire ai suoi rivali fin dalla partenza del GP della Malesia. Con un vantaggio di 1,535 secondi sul secondo classificato Alex Márquez (Gresini Ducati), ha finalmente festeggiato la sua prima vittoria in un GP come pilota Ducati.

"Dopo questa stagione difficile, è una bella sensazione vincere di nuovo. Ma il risultato non era inaspettato, visto che abbiamo affrontato il weekend con un atteggiamento diverso", ha detto il vincitore della gara, raggiantedopo una stagione di MotoGP che finora è stata un po' altalenante per lui. Perché il suo debutto come pilota ufficiale Ducati è andato tutt'altro che come ci si aspettava. Dopo essersi rotto la scapola destra nello sprint di Portimão, è stato escluso dalla gara principale e da altri quattro GP.

La successiva battuta d'arresto per Bastianini è stata a Barcellona. In quell'occasione, il venticinquenne italiano ha causato una collisione alla partenza, nella quale ha riportato una frattura della caviglia interna del piede sinistro e una frattura del secondo osso metacarpale del piede sinistro, saltando altri tre GP. "La mia ragazza ha dovuto lavarmi più volte, avevo toccato il fondo", ha ammesso serio il pilota riminese della Ducati. "Uscire da una situazione del genere non è facile. Ma la mia ragazza e la mia famiglia mi hanno aiutato".

Fino al GP della Malesia, la stagione del Campione del Mondo Moto2 2020 era stata lenta, con un ottavo posto in Germania e in India. Cosa ha portato a questa impennata di prestazioni? "Questo è un segreto", ha sorriso "La Bestia", ma poi ha aggiunto: "Una settimana fa, il mio capo equipaggio mi ha chiamato e mi ha detto che sa cosa voglio e di cosa ho bisogno. Abbiamo trovato la soluzione ai miei problemi".

Bastianini deve la sua quinta vittoria in MotoGP a un cambiamento in particolare: "L'assetto è lo stesso. Ma abbiamo cambiato il comportamento di risposta del freno motore. Ho usato anche il freno a pollice, che mi ha aiutato molto nelle fasi di frenata più brusche. Nelle ultime gare ho perso molto tempo nelle fasi di frenata. Qui ho fatto meglio".

Risultati della gara della MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min.

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.