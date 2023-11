Enea Bastianini (1º/Ducati): "É um segredo"

Enquanto Enea Bastianini se manteve atrás do companheiro de equipa e líder do campeonato do mundo Pecco Bagnaia no sprint de sábado, escapou aos seus rivais desde o início do GP da Malásia no domingo. Com uma vantagem de 1,535 segundos sobre o segundo classificado, Alex Márquez (Gresini Ducati), celebrou finalmente a sua primeira vitória num GP como piloto de fábrica da Ducati.

"Depois desta época miserável, é ótimo voltar a ganhar. Mas o resultado não era inesperado, pois abordámos o fim de semana com uma atitude diferente," disse o vencedor da corrida, radiantedepois de uma época de MotoGP que tem sido um saco misto para ele até agora. Porque a sua estreia como piloto de fábrica da Ducati correu tudo menos como esperado. Depois de partir a omoplata direita no sprint de Portimão, ficou de fora da corrida principal e de mais quatro GPs.

O próximo contratempo para Bastianini aconteceu em Barcelona. Nessa altura, o italiano de 25 anos provocou uma colisão na partida, na qual sofreu uma fratura da parte interna do tornozelo do pé esquerdo e uma fratura do segundo metacarpo do pé esquerdo e falhou mais três GP. "A minha namorada teve de me lavar várias vezes, tinha batido no fundo do poço", admitiu o piloto da Ducati de Rimini com gravidade. "Sair de uma situação como esta não é fácil. Mas a minha namorada e a minha família ajudaram-me."

Até ao GP da Malásia, a época do Campeão do Mundo de Moto2 de 2020 também tinha sido lenta, com o seu melhor resultado até à data a ser um oitavo lugar na Alemanha e na Índia. Então, o que é que levou a este aumento de desempenho? "Isso é um segredo", sorriu "La Bestia", mas depois acrescentou: "Há uma semana, o meu chefe de equipa ligou-me e disse que sabia o que eu queria e o que precisava. Encontrámos a solução para os meus problemas".

Bastianini deveu a sua quinta vitória no MotoGP a uma mudança em particular: "O set-up é o mesmo. Mas alterámos o comportamento de resposta do travão motor. Também utilizei o travão de polegar, o que me ajudou muito durante as fases de travagem mais duras. Nas últimas corridas, perdi muito tempo nas fases de travagem. Fiz isso melhor aqui."

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 s

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.